Salerno, anziano perde la vita per salvare quella del suo cane

Un anziano uomo si è gettato in una cisterna per salvare la vita del suo cane, ma è morto annegato. La vicenda si è diffusa sul web

La spiacevole vicenda è accaduta a Maiori, Salerno. Un anziano uomo è morto per salvare il suo cane. Dopo una giornata di festeggiamenti insieme alla famiglia, aveva deciso di trascorrere un po’di tempo in compagnia del suo amato amico a quattro zampe.

Secondo le prime notizie riportate, il cagnolino è caduto nella vasca irrigua del terreno del 70enne. Quest’ultimo si è lanciato nella cisterna, nel tentativo di salvarlo, ma è morto annegato.

L’animale, invece, probabilmente anche grazie al gesto del suo papà umano, è riuscito a sopravvivere.

Recuperato il corpo dell’anziano

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’anziano. Hanno potuto soltanto constatare il decesso del 70enne. Il corpo senza vita è stato recuperato dagli uomini dei Vigili del Fuoco.

La cisterna, di dimensioni 45 metri cubi, si trova all’interno del terreno di proprietà dell’anziano uomo e viene utilizzata per raccogliere le acque piovane nel terreno agricolo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri della compagnia di Amalfi, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Un uomo di 70 anni che ha dato la sua vita per salvare quella di un amico a quattro zampe. Un episodio spiacevole, che ha portato dolore e sconforto nel cuore dell’intera comunità. Quando un cane entra nella vita di un essere umano, diventa un membro della famiglia a tutti gli effetti e perderlo è come perdere un familiare.

Quando il suo papà umano lo ha visto nella cisterna, in difficoltà, non ci ha pensato due volte a gettarsi per salvargli la vita. Purtroppo è morto annegato. Il suo gesto ha salvato la vita al cagnolino.

La vicenda si è rapidamente diffusa sul web e sono numerose le persone che hanno lasciato messaggi di cordoglio per la famiglia dell’anziano ed elogiato il suo gesto ammirevole nei confronti di un animale.