Il lieto fine per il povero cane spaventato in autostrada

Il cane spaventato in autostrada non ce l’avrebbe mai fatta a mettersi in salvo da solo. Le macchine gli sfrecciavano davanti e lui aveva perso le speranze di poter sopravvivere. Poi all’improvviso un uomo lo ha visto e ha deciso di mettere a rischio la sua vita per salvare quella povera creatura. Donando al cucciolotto un bellissimo lieto fine, quello che si meritava da sempre.

Quando quest’uomo ha visto il cane in pericolo in mezzo all’autostrada, l’uomo ha deciso di intervenire. L’iraniano ha messo a rischio la sua vita in mezzo al traffico, fermando l’auto e correndo in suo soccorso. Era spaventato e immobile, non riusciva a muovere un muscolo.

Con cautela l’uomo si è avvicinato per evitare che potesse spaventarsi e scappare via. Qualcuno ha filmato ogni singolo momento del salvataggio per poi pubblicarlo in rete, per raccontare un atteggiamento molto altruistico nei confronti di un povero animale in difficoltà.

Mentre molti altri automobilisti avranno visto il cane ma hanno deciso di continuare per la loro strada, senza fermarsi a dargli una mano, quest’uomo ha compiuto un’impresa impossibile. E ha messo a rischio la sua stessa vita per dare a un’altra la possibilità di sopravvivere.

Le autostrade sono luoghi pericolosi per il grande flusso di veicoli. Lo sono per le persone e per gli animali, che possono spaventarsi. Non sappiamo come questo cucciolo sia finito qui, ma sappiamo che poteva essere investito, causare un incidente, rimanere ferito o morire.

Cane spaventato in autostrada trova il suo personale eroe

Il video che arriva dall’Iran ha conquistato tutti quanti, perché dimostra che là fuori c’è ancora qualcuno pronto per poter dare una mano a chi si trova in difficoltà.

Il lieto fine è stato assicurato a questo cucciolo, che di sicuro presto troverà la sua nuova casa per sempre, dove potrà essere coccolato dalla sua nuova famiglia.

