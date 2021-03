Salvano un cucciolo malnutrito. Tutti pensavano fosse un bassotto e, invece, dopo un po’ hanno capito l’errore

Il cucciolo malnutrito salvato non era un bassotto!

Questa è la storia di un povero cucciolo malnutrito salvato dalla strada. Chi lo ha soccorso, vedendolo così piccolo e così magro, ha subito pensato che si trattasse di un cane bassotto. Ma pian piano che migliorava e che cresceva, il piccoletto si è dimostrato di tutta un’altra pasta. I soccorritori non potevano crederci: era cresciuto così tanto!

Fonte Pixabay

I soccorritori di Dallas Dog RRR avevano il cuore spezzato quando hanno trovato questo cagnolino pelle e ossa nelle strade del Texas. Si muoveva a fatica e sembrava aver perso ogni speranza.

I volontari hanno preso a cuore la sua situazione e hanno fatto di tutto per salvargli la vita e regalargli una seconda possibilità. Erano convinti che fosse un bassotto da quanto era piccolo e magro. Ma si sbagliavano di grosso.

Lo hanno chiamato Stuart e lo hanno portato dal veterinario: pesava solo 800 grammi. Era malnutrito, aveva pulci e zecche e le sue condizioni di salute erano pessime. Aveva bisogno di trasfusioni di sangue.

Nessuno sapeva se sarebbe sopravvissuto. Poi pian piano ha iniziato a migliorare, anche grazie a una famiglia temporanea che si è presa cura di lui. E pian piano tutti hanno capito che Stuart non era un bassotto.

Il cucciolo malnutrito salvato era un pitbull

Nessuno poteva immaginare che il cane fosse un pitbull. Tutti erano sorpresi perché non si aspettavano questa ripresa: un vero e proprio miracolo. Stuart era pronto finalmente per trovare la sua casa per sempre.

Alla fine è andato a casa con il fratello di Susan, la donna che si era presa cura di lui durante tutto il periodo della riabilitazione. L’uomo si è innamorato di lui a prima vista: impossibile non cadere innamorati di quel pitbull. Ora si chiama Shiner e vive ad Austin. Ed è il cane più felice del mondo.