Salvano una gattina randagia poi notano lo strano disegno che aveva in fronte

La gattina randagia viene salvata da persone di buon cuore, che si sono subito presi cura di lei. Quando i suoi soccorritori sono riusciti a curarla e a lavarla con attenzione si sono accorti di uno strano particolare. Sul suo musetto aveva infatti una macchia molto interessante. Avete presente il test di Rorschach? Ecco il disegno sul suo volto!

Fonte YouTube Love Meow

Wrenn Rescues, associazione di volontari del sud della California che si occupa di salvare animali in difficoltà, recentemente è stata contattata per una cucciolata di gattini bisognosa di cure. Erano sporchi, avevano problemi di salute di varia natura ed erano soli al mondo.

Ashley Kelley, una delle volontarie dell’associazione, non ha esitato a raccoglierli e a prendersi cura di loro giorno dopo giorno. Whispers era uno dei gattini salvati. Quando l’hanno pulita tutta hanno scoperto che sul suo musetto aveva una macchia strana.

Fonte YouTube Love Meow

Sul musetto, infatti, aveva una macchia scura a forma di test di Rorschach, un test che si usa in psicologia per indagare sulla personalità dei pazienti. Davvero una curiosità simpatica trovare quel disegno sul muso di un gatto, non vi pare?

La povera gattina ha dovuto lottare molto più dei suoi fratellini, perché le sue condizioni di salute erano davvero terribili. Ma con amore e tante cure, la piccola ha iniziato a crescere. La sua voglia di vivere ha commosso tutti quanti.

Fonte YouTube Love Meow

Gattina randagia ha il test di Rorschach tatuato sul musetto

Sicuramente Whispers è diventata famosa per la macchia sul suo muso. Ma anche per la sua testardaggine e per la sua caparbietà. Cerca sempre l’attenzione di tutti quanti.

Fonte YouTube Love Meow

Whispers è particolarmente legata alla sorellina di nome Lora e con lei condivide tante avventure. Erin e Chris, mamma volontaria dell’associazione e suo figlio, hanno deciso di dar loro una casa. E ora sono felici.