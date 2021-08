Questa storia è davvero molto commovente. C’è una donna che vive con un unico obiettivo: salvare i cuccioli abbandonati in strada, che non hanno nessuno che si prenda cura di loro. Non è ricca, non ha soldi e non ha nemmeno un posto dove ospitare le 50 creature di cui si prende cura ogni giorno. Ma non ha alcuna intenzione di lasciarle da sole.

Itzel Figueroa è una donna messicana che è diventata famosa anche fuori dai confini del suo paese perché si preoccupa ogni giorno degli animali che vivono in strada senza cibo. Non hanno nessuno che si prende cura di loro, tranne questo cuore d’oro.

Lei vorrebbe tanto radunarli tutti e ospitarli in un rifugio che ha in mente di creare appositamente per loro. Purtroppo non ha molte disponibilità. E non ha nemmeno uno spazio dove tenere al sicuro i tanti animali randagi che ogni giorno vengono abbandonati in strada da persone prive di coscienza.

La donna è stata immortalata in molte foto mentre dà da mangiare a gruppi di cani senzatetto. Un’utente social, Miramar Valencia, ha deciso di condividere gli scatti in cui gli animali con gioia aspettano che Itzel Figueroa arrivi.

La velicità è palpabile, anche se ne la donna ne i cani hanno niente. Ma la loro amicizia è forte. L’attivista va ogni giorno ad aiutarlo e loro sanno che non sono più soli.

Salvare i cuccioli randagi è una missione per questa donna

La sfida della donna non è solo quella di dar da mangiare gli animali, ma di costruire per loro un rifugio. Così ognuno potrà avere un tetto sopra la testa.

Nonostante non abbia un rifugio, il suo amore è così grande che condivide la sua casa con questi cagnolini. Corrono e dormono in tutta la casa, sentono l’amore e l’accettazione che ricevono in questa umile casa

Chi può aiutarla?