Una storia meravigliosa è stata pubblicata sul web pochi giorni fa. Il protagonista è un uomo miliardario, chiamato Wang Yan che ha deciso di trasformare un allevamento di carne di cane, in un rifugio. Il suo scopo è proprio quello di aiutare questi cuccioli in difficoltà a trovare la casa perfetta per loro.

Episodi simili riescono a scaldare il cuore di migliaia di persone. Sono la dimostrazione che nel mondo non esiste sono la crudeltà umana.

Tutto è avvenuto nella città di Changchun, in Cina. L’uomo aveva perso il suo amato e fedele amico a quattro zampe. Per questo ha iniziato a pubblicare diversi appelli sul web.

Sperava di poterlo riabbracciare il prima possibile, ma tutti i suoi tentativi non stavano portando ai risultati sperati. Un giorno uno dei suoi amici, gli ha consigliato di andare a vedere in quell’allevamento, poiché era uno dei pochi posti rimasti da controllare.

Wang Yan nel momento in cui è entrato in quel luogo, ha capito che doveva fare qualcosa. Purtroppo del suo cane non c’erano notizie, ma sapeva che non poteva abbandonare quei poveri cuccioli soli ed indifesi.

L’uomo sapeva molto bene che avrebbero perso la vita nel giro di poco tempo, a causa di quella cultura crudele e malvagia che esiste in quei paesi.

L’iniziativa di Wang Yan per quell’allevamento

Il signore dal cuore enorme e con un amore profondo per gli animali, è riuscito ad acquistare quell’allevamento. Tuttavia, invece di continuare con quella gestione, ha deciso cambiare tutto.

Wang Yan ha trasformato quel posto in un rifugio. Il suo scopo è proprio quello di poter aiutare quei cani soli ed indifesi a trovare la casa perfetta per loro. Inoltre, sta pagando tutto con i suoi soldi. Ecco il video della storia di seguito:

Grazie alla sua iniziativa speciale, il signore è riuscito a trovare degli amici umani dolci ed amorevoli per più di 200 cuccioli. Ne ha ancora 2000, ma è sicuro che arriverà molto presto il lieto fine anche per loro.