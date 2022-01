La storia di un labrador nero di nome Sammy. Dopo il crollo della sua casa, è sopravvissuto per sei lunghi giorni sotto le macerie

Voi credete nei miracoli? Il protagonista di questa storia è un cane di nome Sammy.

È riuscito a sopravvivere per sei giorni sotto le macerie e ora è tornato tra le braccia della sua amorevole famiglia.

A raccontare quanto accaduto è stata la sua proprietaria, una donna di nome Didi Fritts.

La vicenda arriva da Seattle. Dopo il crollo della sua abitazione, il cucciolo è rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i Vigili del Fuoco a recuperare l’animale e quando la sua mamma lo ha visto tra le braccia del soccorritore, non è riuscita a trattenere le lacrime. Il suo amato Labrador nero era ancora vivo.

La casa è crollata dopo una frana della montagna. La donna è riuscita a precipitarsi all’esterno, mentre suo marito è stato soccorso poco dopo dagli uomini dei Vigili del Fuoco. Di Sammy, invece, non c’erano tracce. L’unico ad aver perso la vita è stato Lily, l’altro animale domestico.

Sammy torna tra le braccia della sua mamma

Dopo giorni di intervento da parte dei pompieri, quest’ultimi hanno sentito i lamenti strazianti del povero cagnolino. Per sei lunghi giorni, il labrador è rimasto intrappolato sotto le macerie.

La signora Didi Fritts non ha mai perso le speranze di riabbracciare i suoi due amici a quattro zampe. Dopo la triste notizia della morte di Lily, è tornata sul posto ed è rimasta ad osservare il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Quando finalmente ha visto uno dei pompieri sbucare tra le macerie con in braccio Sammy, ancora vivo, ha iniziato a piangere e a ripetere: “Il mio piccolo, il mio piccolo”. Aveva pregato tanto, affinché riuscisse a stringerlo di nuovo tra le sue braccia.

I soccorritori hanno lavorato instancabilmente per sei giorni per riuscire a trovarlo. Hanno usato ogni mezzo a loro disposizione, finché la loro attenzione non è stata attirata dal pianto disperato di Sammy.