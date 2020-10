Cane ricoverato per anemia e disidratazione può andare a casa

Questa la storia di Samson, un cane ricoverato in ospedale per lungo tempo a causa di anemia e disidratazione. La sua storia è purtroppo cominciata in salita, ma poi ha trovato persone di buon cuore che si sono prese cura di lui con dedizione e con amore. E gli hanno permesso di poter lasciare l’ospedale, per andare finalmente a casa.

Samson il pit bull soffriva di grave disidratazione e anemia, perché non riusciva a mangiare. E per questo motivo è stato ricoverato all’Ospedale Veterinario Arnaldo, a Belo Horizonte, città del Brasile, capitale dello Stato del Minas Gerais.

Il cane soffriva molto. Era debole e aveva assolutamente bisogno di essere curato. Soffriva, infatti, della malattia delle zecche, molto comune tra i cani. Ed è per questo motivo che non riusciva a riprendersi.

È stata dura, ma grazie alle cure dei veterinari che non l’hanno mai lasciato solo, il cucciolo per fortuna ha potuto lasciare l’ospedale. E andare finalmente a casa. Per la gioia di tutti quanti. Queste le parole dei sanitari.

Abbiamo eseguito esami specifici per questa malattia e abbiamo iniziato il trattamento il giovedì. Il venerdì stava già molto meglio e ha risposto rapidamente alle cure. Ha iniziao a nutrirsi, a diventare più attivo e a giocare.

Fonte Pixabay

Il pit bull è tornato a casa, anche se dovrà andare ogni tanto in ospedale per alcuni esami.

La storia di Samson, il cane ricoverato in ospedale dopo aver subito torture

In Brasile la storia di Samson ha commosso tutti quanti. Le sue gambe sono state spezzate da un criminale che lo aveva imbavagliato con del filo spinato perché non urlasse. Il crimine si è consumato a inizio luglio: un dipendente dell’azienda dove faceva il cane da guardia lo ha letteralmente torturato.

Dopo questo caso, è uscita una legge che inasprisce le pene contro chi si macchia del reato di maltrattamento sugli animali.