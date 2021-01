San Marino, cucciolo cade dalla rupe: il video del salvataggio

Attimi di paura a San Marino, dove una proprietaria ha temuto il peggio per il suo povero cagnolino. Il cucciolo cade dalla rupe in città e la padrona non è riuscita ad aiutarlo. Ma per fortuna sono intervenuti i Vigili del Fuoco del SAF da Rimini, specializzati nel soccorso speleo-alpino-fluviale. E la storia è diventata a lieto fine.

Fonte Pixabay

Una ragazza che vive a San Marino stava passeggiando nel pomeriggio del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, insieme al suo cane, un cucciolo di razza lagotto romagnolo. Quando è avvenuto un incidente che poteva essere mortale per il pelosetto.

All’improvviso, infatti, il cane, mentre la coppia si trovava nella zona tra il Passo delle Streghe e la Seconda Torre, in Città, si è allontanato dalla donna. Ed è scivolato lungo la rupe. La sua proprietaria non riusciva proprio a recuperarlo da sola.

Fonte Pixabay

Per poter aiutare a salvare il povero cane, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del SAF da Rimini, specializzati nel soccorso speleo-alpino-fluviale.

Sul posto è arrivata anche la Polizia Civile e gli uomini della Sezione Antincendio, che hanno dato una mano ai Vigili del Fuoco, impegnati per lungo tempo nel tentativo di portare fuori dai guai il povero animaletto.

Fonte YouTube San Marino RTV

Il salvataggio è stato decisamente difficoltoso, dal momento che il cane continuava a scivolare giù. C’è voluto diverso tempo, mentre tutti erano in apprensione per le sorti del povero lagotto.

Fonte Pixabay

Cucciolo cade dalla rupe ma si salva: che bel lieto fine

Alla fine, però, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, perché il lieto fine è arrivato. I vigili del fuoco, infatti, sono riusciti a raggiungere il cane e a portarlo in salvo.

Salvataggio del cane caduto nella rupe IL VIDEO DEL SALVATAGGIONecessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del SAF da Rimini, specializzati nel soccorso speleo-alpino-fluviale per salvare il cane, in cooperazione con la sezione antincendio della Polizia Civile➡️La notizia➡️ https://www.sanmarinortv.sm/news/cronaca-c3/recuperato-il-cane-caduto-dalla-rupe-in-citta-avventura-a-lieto-fine-per-un-lagotto-e-la-sua-padrona-a199001 Posted by San Marino RTV on Saturday, December 26, 2020 Fonte Facebook SanMarinoRTV

Ad attenderlo la proprietaria, che deve aver passato dei momenti davvero terribili temendo per le sorti del suo cane.