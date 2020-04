Sandy il randagio che viveva solo in montagna Sandy il randagio che viveva solo in montagna, è stato salvato dai due volontari..

Due giovani volontari hanno sempre avuto un amore profondo per gli animali e per questo, nelle loro vite hanno deciso di aiutarne quanti più possibili. Poche settimane fa, hanno ricevuto una segnalazione su un randagio che viveva in un piccolo villaggio in montagna, che era nascosto e che non ci si poteva arrivare in auto.

I due sapevano che dovevano intervenire in fretta e per questo, in pochi minuti hanno preso una decisione davvero incredibile. Hanno deciso di fare l’escursione e salvarlo.

Sono partiti una notte, alle tre del mattino. Uno di loro conosceva bene la zona e per questo si sono messi subito alla ricerca del cucciolo.

Hanno camminato per quattro lunghe ore, ma sono riusciti ad arrivare in quel villaggio alle sette e trenta del mattino. E’ proprio in quel momento, che hanno visto il randagio.

Era nascosto in una cassa, ma i volontari hanno conquistato subito la sua fiducia. Gli hanno dato del cibo ed hanno notato che il cagnolino era dolce ed amichevole, forse perché aveva capito che i due erano andati lì per salvarlo.

Hanno notato che aveva delle ferite aperte. Per questo prima di ripartire, le hanno medicate e chiuse. Subito dopo lo hanno messo in uno dei loro zaini e lo hanno portato nel loro rifugio. Lo hanno chiamato Sandy.

Durante il viaggio è stato buono e tranquillo, forse perché sapeva che quelle persone lo stavano portando ad una vita migliore. I ragazzi hanno raccontato la loro esperienza ed il cucciolo, ha avuto tantissime richieste. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Sandy, oggi, è in ottima salute, ha trovato una nuova famiglia disposta ad adottarlo ed a curarlo. Il suo destino è cambiato per sempre grazie al lavoro di quei due giovani.

Una storia bellissima, che merita di essere conosciuta per rendere omaggio a tutti i volontari. Grazie ragazzi.

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il salvataggio di Buster, il cane che non riusciva a stare in piedi