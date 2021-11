Oggi ti raccontiamo la storia di un cucciolo davvero straordinario. Il suo nome è Sansone. La sua famiglia umana ha deciso di realizzare un video del cane che fa i salti mortali nel letto. Lo fa di continuo e il motivo è presto spiegato: quando era piccolino ha avuto qualche piccolo problema di salute che lo ha lasciato con qualche piccolo disturbo.

Fonte foto da video Facebook di We Rate Dogs

Sansone è un cane che è vivo per miracolo. Quando era un cucciolo di sole cinque settimane di vita, infatti, è stato colpito da una gravissima infezione. Le possibilità di sopravvivenza erano poche. Ma lui ce l’ha fatta ed è ancora qui.

Sansone, però, come conseguenza di quella brutta infezione che lo ha colpito a piccolino, soffre di qualche piccolo problemino. Secondo i medici veterinari che lo hanno in cura ha subito alcuni danni al lato sinistro del cervello. Danni che sono permanenti.

Sansone ora sta bene, è in salute, è sano e si gode la vita con la sua adorata famiglia. Però, proprio a causa dei danni subiti al cervello, ha qualche piccolo disturbo, che non mette a rischio la sua vita, ovviamente.

Ogni tanto, infatti, il cane fa delle cose un po’ strane e interessanti. Che i proprietari prontamente immortalano in video che poi diventano in breve tempo virali sui social.

Fonte foto da video Facebook di We Rate Dogs

Il cane che fa i salti mortali nel letto: non è un cucciolo semplicemente adorabile?

Secondo quanto raccontato dal santuario che salva animali in difficoltà e che lo ha accolto quando era in pericolo di vita, fa dei salti mortali continui. E non può assolutamente controllarli.

Non sono un problema grave, non soffre e non sono un problema. Ma è davvero singolare quello che fa il buon Sansone!