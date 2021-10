Sansone non aveva mai voglia di giocare e correre, finché nella sua vita non è entrata una nuova, piccola e dolce amica felina

Questa è la meravigliosa storia dell’amicizia tra un cane da servizio di nome Sansone ed una gattina di nome Cleo. Il cucciolone, a detta della sua famiglia, non aveva mai voglia di giocare e correre come un normale cane. Tutto però è cambiato quando nella sua vita è entrata quella creaturina minuscola e dolce.

Sansone è un cane meraviglioso, docile ed educatissimo. È davvero il sogno di qualsiasi proprietario. Tuttavia, i suoi proprietari hanno sempre notato in lui una totale assenza di voglia di “fare il cane“.

Quando lo portavano al parco per cani, lui preferiva sempre sedersi in un angolo e guardare i suoi simili giocare. Mai una volta che si è alzato e ha giocato con loro.

La sua mamma ed il suo papà lo avevano addestrato come cane da servizio, ma pensavano che lui prendesse troppo sul serio il suo “lavoro”.

Un giorno, tutto è cambiato quando quel cucciolone meraviglioso ha incrociato il suo sguardo con quello di una meravigliosa gattina di nome Cleo.

L’amicizia tra Sansone e Cleo

Sansone e la sua mamma stavano facendo una tranquilla passeggiata, quando il cucciolo ha notato una gattina in una vetrina di un negozio di animali. Da quel momento, l’unico suo interesse era quello di avvicinarsi a lei.

La donna ha capito che quella era l’occasione giusta per far “svegliare” il suo amico a quattro zampe, così ha deciso di andare in quel negozio e adottare la piccola Cleo.

Quando Sansone si è ritrovato Cleo in casa, non stava più nella pelle. Aveva finalmente trovato il suo spirito giocoso di cane e aveva scelto lei come compagna di giochi e di merende.

Cleo ci ha messo un po’ ad abituarsi alla nuova casa e alla sua nuova famiglia. Sansone, invece, sembrava che non aspettasse altro. Prendeva un gioco, lo metteva davanti a Cleo e la guardava, come per dire: ‘dai gioca con me’. È stato meraviglioso.

La vera magia è scattata quando siamo usciti per un’escursione. Cleo si era stancata di camminare e si era fermata. A quel punto abbiamo pensato di metterla sulla schiena di Sansone.

Nel video di sopra è possibile gustarsi la splendida amicizia scattata tra questa gattina e questo cagnolone che, prima di incontrarla, sembrava non avere la voglia di essere un semplice cane.

