Quando ha perso il suo gatto, Kathryn pensava di non volere più un animale in casa, ma Sonny le ha fatto cambiare idea

Il periodo della pandemia è stato molto duro per tutti noi. Ma per una donna di Indianapolis di nome Kathryn LaRoche, lo è stato un po’ di più, visto che nel pieno del lockdown ha anche dovuto dire addio per sempre al suo gatto domestico. La donna non si aspettava minimamente che, grazie a ad un cucciolone di nome Sonny, avrebbe ritrovato la felicità in pochissimo tempo.

Perdere il mio gatto durante la pandemia, un periodo già stressante di suo, è stato devastante. All’inizio ho pensato subito di non voler più nessun animale in casa, ma poi mi sono convinta del fatto che il mondo è pieno di cuccioli tristi che hanno bisogno di persone che li accudiscano e che li amino.

Kathryn ha pensato subito che l’idea migliore era quella di adottare un cane anziano. Che magari aveva trascorso tanto tempo in un box di un rifugio e che non aveva tante possibilità di trovare una famiglia disposta a prenderlo in casa.

Ha iniziato la sua ricerca su internet. Ricerca che è terminata quando, sul sito web del rifugio Indie Humane, si è imbattuta nell’annuncio di un adorabile cagnolino di nome Sonny, che aveva 16 anni.

L’adozione di Sonny e il viaggio verso casa

Kathryn ha contattato l’associazione ed ha fissato un appuntamento per andare a conoscere il cagnolino.

Nei giorni precedenti all’appuntamento ero molto entusiasta. Volevo che al suo arrivo fosse tutto già perfetto, quindi ho comprato dei letti per cani, dei giocattoli e una gran quantità di cibo.

Quando è arrivata alla struttura, i volontari le hanno presentato Sonny ed è scattato subito un amore a prima vista. Aveva mezz’ora a disposizione per pensarci, ma già dopo 5 minuti Kathryn era in ufficio a firmare tutte le scartoffie.

Il momento più tenero ed esilarante è arrivato nel viaggio in auto verso casa. Sonny, accomodato sul sedile posteriore, non faceva altro che guardare la sua nuova mamma e sorridere.

In pochissimi giorni i due hanno stretto un legame meraviglioso. Sembrava che tutto quel tempo di tristezza trascorso in un freddo e scarno rifugio non fosse mai trascorso.

Sonny oggi vive la sua nuova vita meravigliosa insieme ad una donna fantastica, che fa e farà di tutto per renderlo felice fino alla fine dei suoi giorni.

