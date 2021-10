Leggiamo ogni giorno storie di cagnolini che si impegnano a salvare le vite di persone o di altri animali. Quella di oggi, però, forse è la più eroica impresa messa in atto da un meraviglioso cucciolo di nome Saul. Grazie al suo fiuto, dozzine di tartarughe sono riuscite a sopravvivere all’incredibile ondata di gelo che qualche tempo fa ha colpito il Texas.

Credit: Sea Turtle Conservancy/Facebook

Il Texas è uno dei stati americani in cui il clima è più caldo. Quel clima ha fatto sì che in quella zona si stabilissero migliaia di tartarughe marine.

Quando l’inverno scorso il Texas è stato travolto da un’anomala ondata di gelo e neve, la vita di queste meravigliose creature marine è stata messa in serio pericolo. Loro non sono abituate a temperature troppo fredde e la neve e il ghiaccio ha traumatizzato non poco tutta la specie.

Quelle temperature rigide hanno lasciato tantissime persone senza acqua o luce e hanno creato molti disagi anche a tante specie animali del posto, tra cui appunto le tartarughe.

Purtroppo, oltre 9 mila tartarughe sono rimaste tramortite dal freddo e molte di loro hanno perso la vita. Una vera strage. Per quelle che sono sopravvissute, è stato necessario mettere in atto un piano di salvataggio senza precedenti.

Molte associazioni senza scopo di lucro si sono impegnate a trovare e portare nei rifugi le tartarughe provate dal freddo. Tra questi, anche i Texas Game Wardens del Texas Parks and Wildlife Department.

Saul, un aiutante speciale per le tartarughe

Credit: Sea Turtle Conservancy/Facebook

Insieme a questi eroi in divisa, ce n’era uno speciale che non aveva un’uniforme, ma un pelo nero lucente e splendente, il dolce Saul.

Saul è un cane cane da rilevamento addestrato da pastore tedesco per i K9 4 Conservation.

Credit: Sea Turtle Conservancy/Facebook

Il cucciolo, grazie al suo straordinario fiuto, è riuscito a rintracciare e portare in salvo dozzine e dozzine di tartarughe tramortite, permettendo così ai suoi colleghi umani di salvare loro la vita.

Grazie a Saul e a tutti gli altri volontari che hanno lavorato a questa impresa, come ha dichiarato la National Geographic, è stato possibile salvare la vita di migliaia di animali che, altrimenti, sarebbero morti gelati.

