Gli animali sanno essere leali nei confronti delle persone che per tutta la loro vita si sono prese cura di loro. Lo fanno i cani. Ma lo fanno anche altre splendide creature. Come questo dolce animale selvatico. La scimmia fa visita all’anziana donna malata e le chiede un abbraccio. Lei gli dava sempre da mangiare quando poteva.

Fonte foto da video su YouTube di IBC Tamilnadu

In un video apparso sui social network, si vedono due donne all’interno della stessa stanza. Una è sdraiata a letto. Evidentemente sta molto male ed è anche una persona anziana. Ma all’improvviso qualcuno arriva all’interno della sua camera per salutare.

È una piccola scimmia che corre verso la persona anziana e malata sdraiata nel suo letto. La donna la riconosce e le regala un grandissimo sorriso. L’animale, un macaco, aveva ricevuto tanti aiuti da parte dell’anziana. E visto che non poteva muoversi era andata a trovarla.

Dopo la pubblicazione su YouTube, il video ha ottenuto in poco tempo migliaia di visualizzazione. La scena è stata registrata in India, come si può capire dall’abbigliamento indossato dalle due donne protagoniste di questa tenerissima scenetta.

La scimmia, evidentemente, sentiva la mancanza della donna che le dava da mangiare ogni giorno. Non avendola vista per troppo tempo, ecco che l’animale è arrivato in modo inaspettato a casa sua. E tutti erano sorpresi di questa visita.

Fonte foto da video su YouTube di IBC Tamilnadu

Scimmia fa visita all’anziana donna malata e tutti rimangono senza parole

La parente della donna che è alla porta assiste con gioia a questa bella scena commovente. Mentre la donna anziana e malata che si trova a letto sembra essere particolarmente allietata dalla visita della sua amata scimmietta.

Fonte foto da video su YouTube di IBC Tamilnadu

Impossibile non emozionarsi nel vedere la scimmia che si arrampica sul letto della donna per poterla salutare. E per prendersi qualche dolce coccola dall’anziana signora per cui l’animale stravede.