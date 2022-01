La storia che vogliamo raccontarvi oggi parla di amore infinito, ma allo stesso tempo è la storia più triste che leggerete oggi. Una famiglia, sapendo che purtroppo il loro cucciolo Scooby stava per andare via per sempre, ha deciso di organizzare e festeggiare in anticipo in Natale, la festa preferita del cagnolino.

Scooby è arrivato nella sua casa nel Bedfordshire, in Inghilterra, quando era solo un cucciolo. La sua mamma, una donna di nome Molly Bradshaw, ha stretto con lui un legame straordinario fin da subito e il loro amore reciproco ha fatto si che vivessero una vita bellissima e piena di emozioni, sempre insieme.

Quando l’ho adottato era solo una minuscola palla di pelo e non immaginavo che quella creatura potesse riempire così tanto le mie giornate e la mia vita.

Con il passare degli anni, il pelo nero e riccio del cucciolo ha iniziato a diventare sempre più grigio, per via dell’età che avanzava. E purtroppo sono insorti anche dei problemi di salute.

La sua schiena ha iniziato a mollare, ha perso completamente la vista e gli è stata diagnosticata la demenza senile. Nonostante tutto questo, Molly non lo ha lasciato solo nemmeno un minuto. Lo ha accudito sempre e comunque.

Natale in anticipo per Scooby

Qualche mese fa le condizioni di Scooby sono peggiorate ulteriormente. E tutti in casa hanno capito che ormai il tempo che rimaneva da vivere insieme non era più molto.

A quel punto Molly ha avuto un’idea per far vivere un’ultima, grande, strepitosa emozione al suo adorato amico a quattro zampe.

Lei sapeva che le feste in famiglia, come il Natale, erano la cosa preferita di Scooby. Tante persone in casa, tante coccole, una porzione di tacchino arrosto e i regali. Insomma, una festa nel senso più pieno della parola.

Così, anche se era ancora la metà di ottobre, la famiglia ha deciso di festeggiare il Natale in anticipo solo per lui. Hanno addobbato l’albero, la casa, hanno preparato un’ottima cena e hanno perfino incartato i regali.

Poco dopo il cucciolo si è arreso ed ha attraversato il ponte dell’arcobaleno. Ora non soffre più e tutti, nella tristezza, sono felici che abbia potuto festeggiare un ultimo meraviglioso, magico Natale.