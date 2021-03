Volontari entrano in un allevamento del posto e salvano la vita a 100 cani, che erano chiusi in alcune gabbie

Il lavoro dei volontari non finirà mai di stupirci. Un’associazione ha scoperto un allevamento con all’interno aveva circa 100 cani, in condizioni davvero disperate. Grazie al loro intervento, ora si stanno riprendendo ed alcuni hanno anche trovato delle case per sempre.

Negli ultimi anni sono nati migliaia di posti simili, in cui quelle persone malvagie invece di pensare al benessere dei cuccioli, pensano solo al loro guadagno.

Tengono i cani in condizioni molto gravi e soprattutto non gli permettono di vivere la vita che merita ogni animale. Dovrebbero essere liberi e felici, circondati da tutto l’amore del mondo.

Una donna chiamata Megan Winters, presidente del rifugio Harbor Humane Society, poco tempo fa ha ricevuto una strada segnalazione. Uno dei suoi amici l’ha informata di aver trovato un nuovo allevamento vicino la sua abitazione.

Dalla finestra era riuscito a guardare all’interno ed aveva scoperto che c’erano molti cani chiusi in alcune gabbie. Piangevano e si disperavano in continuazione, poiché stavano male.

Il ragazzo ovviamente non poteva permettere che gli accadesse qualcosa di brutto. Per questo insieme a Megan, hanno deciso di intervenire. Sono stati anche costretti a chiedere aiuto alle forze dell’ordine e ad altre associazioni locali.

Liberati i 100 cani chiusi nell’allevamento

Gli agenti hanno arrestato i titolari di quel posto e lo hanno anche posto sotto sequestro. Nel frattempo, i volontari si sono occupati dei cuccioli e li hanno portati in diversi rifugi della zona.

Dalle visite mediche, hanno scoperto che alcuni di loro dovevano subire degli interventi. Una cagnolina, a causa di tutte le gravidanze, ha perso la vita. La sua situazione era più critica del previsto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Megan ora è felice, poiché alcuni di questi cani hanno già trovato delle famiglie disposte ad adottarli. Altri invece sono ancora nel suo rifugio, ma si stanno riprendendo grazie all’amore e a tutte le cure. Arriverà anche per loro un bellissimo lieto fine!