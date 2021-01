Incendio divampato in un quartiere: Wyatte Tofte trovato senza vita nella sua abitazione insieme al suo cane

Wyatte Tofte è un ragazzo di soli 12 anni, che è stato trovato senza vita insieme al suo cane. I due hanno provato a fuggire dall’incendio che era divampato, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani. Purtroppo i vigili del fuoco, quando li hanno trovati, non hanno potuto far nulla per salvarli.

Un evento tragico che ha scosso moltissime persone. Il disastro ha portato anche ad altre vittime, tra queste c’era anche la nonna del bambino.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata poche settimane fa, a Lione, un quartiere in Oregon.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto, al momento stanno cercando di capire come sia divampato l’incendio. Le fiamme hanno praticamente avvolto tutto il quartiere e le case del posto. Non tutte le persone sono riuscite a fuggire in tempo per salvarsi.

Tra questi c’erano anche Wyatte e il suo cane. Quando il bambino si è reso conto di ciò che stava accadendo alla casa, ha preso il suo cucciolo tra le braccia ed ha provato a fuggire. Tuttavia, ha trovato delle difficoltà e non è riuscito ad uscire in tempo.

I soccorritori appena sono entrati nell’abitazione, li hanno trovati entrambi morti all’ingresso. Il cucciolo era vicino al suo piccolo amico umano.

Wyatte Tofte e il cane trovati senza vita: gli altri feriti

Purtroppo nel dramma, anche la nonna del bimbo è deceduta. La signora, proprio come il nipote, non è riuscita ad uscire in tempo dalla casa. Le fiamme l’hanno avvolta nel giro di pochi minuti.

La mamma di Wyatte, invece, è ricoverata nell’ospedale ed è in gravi condizioni. Al momento sta lottando per la sua vita e nessuno sa se riuscirà a sopravvivere.

In questo tragico episodio ci sono state anche altre vittime, ma ancora non si conosce il numero esatto. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come l’incendio sia divampato. E se ci sono dei responsabili, che hanno causato la morte di bambini, adulti ed animali.