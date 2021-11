Come far sentire a proprio agio, come se fossero a casa loro, i cani del rifugio che vivono grazie ai volontari che si prendono cura di loro in attesa dell’adozione? Ma ovviamente mettendo qua e là delle grandi sedie comode e morbide, dove riposare, dormire, leggere un libro con il proprio miglior amico umano. Questa donazione di sedie per il rifugio per animali abbandonati è stata una benedizione.

Fonte foto da video YouTube di USA Today

I cani hanno bisogno delle loro comodità. Lo sappiamo se viviamo con un cucciolo a casa. Ed è così anche per i poveri cagnolini che vivono in un rifugio, in attesa di qualcuno che decida di adottarli.

In un rifugio i volontari hanno pensato bene di chiedere in dono, a chi poteva aiutarli, grandi sedie morbide e comode, per far sedere anche i cani più grandi. E dar loro la possibilità di avere un assaggio di cosa volesse dire avere una casa propria.

Buster Brown è un grosso cagnolone marrone che per primo ha potuto sperimentare la comodità di grandi poltrone dove riposare in attesa di una famiglia che lo possa portare nella sua nuova casa per sempre.

Ed è stato proprio lui a ispirare i volontari del rifugio di Galesburg, nell’Illinois, negli Stati Uniti d’America, che hanno così deciso di fornire ogni loro ospite peloso di una personale sedia comoda.

Fonte foto da video YouTube di USA Today

I cani del rifugio adesso possono riposare comodamente

È stata tutta colpa di Buster. Ama il rifugio e tutti amano le loro sedie. È meraviglioso.

Queste le parole di Erin Buckmaster, direttore esecutivo volontario della Knox County Humane Society a Galesburg, nell’Illinois.

Fonte foto da video YouTube di USA Today

Buster era così felice, che i volontari hanno pensato che anche gli altri cani aveva diritto alla sua stessa felicità. E così hanno chiesto donazioni dalla comunità che ben presto sono arrivate.