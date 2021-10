La clip bellissima di Cooper e del suo amico umano: il cane ha passato la giornata davanti la porta per aspettarlo

Cooper è un pit bull molto dolce che grazie ad un video, è diventato famoso sui social. Il cane che purtroppo è sordo, quando ha visto il suo amico umano tornare a casa da lavoro, non è riuscito a trattenersi. Gli è praticamente saltato tra le braccia e non lo ha lasciato più andare via.

Vicende simili sono davvero bellissime da raccontare, poiché sono l’ennesima dimostrazione che ci sono delle persone che farebbero di tutto per vedere felici questi dolci cagnolini.

Shanti Kriens ha trovato il cucciolo mentre vagava solo e triste per il suo quartiere. Viveva come randagio ormai da diverso tempo, ma le sue condizioni erano davvero disperate.

Proprio per questo motivo, l’uomo ha deciso di intervenire per aiutarlo. Ha conquistato la sua fiducia e subito dopo lo ha portato dal veterinario, per sottoporlo a tutte le cure di cui aveva bisogno. Il suo unico desiderio era solo quello di farlo tornare a stare bene.

Tuttavia, proprio dopo la visita medica, è emersa una realtà che nessuno si aspettava. Il piccolo Cooper era sordo ed in più aveva diversi problemi di salute. Aveva bisogno di tempo e cure.

Shanti e suo marito Phil a questo punto hanno deciso di adottarlo. Avevano paura che sarebbe finito in mani sbagliate e che avrebbe sofferto. Tra loro però, è nato un legame speciale sin da subito.

La clip virale del piccolo Cooper

Tra il cane ed il suo nuovo amico umano si è instaurato un rapporto unico. Infatti ogni volta che l’uomo andava via per lavoro, il cucciolo passava intere giornate ad aspettarlo davanti la porta, con la speranza di poterlo rivedere. Proprio come nella clip che è stata resa pubblica sul web.

Cooper era davanti la porta e la sua amica umana è riuscita a filmare tutto il momento. La donna quando ha sentito che si stava aprendo il cancello, ha capito che era suo marito ed ha aperto molto lentamente. È proprio a questo punto che il piccolo è saltato tra le braccia del suo amico umano. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Purtroppo i problemi di salute del cane sono peggiorati e il medico, per evitare di farlo soffrire ulteriormente, ha deciso di sottoporlo ad eutanasia. I suoi amici umani ne hanno sofferto tantissimo.

