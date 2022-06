Lutto per la famiglia della giornalista italiana Selvaggia Lucarelli: il cane Godzilla è morto. Da qualche tempo il piccolino era malato. E la giornalista spesso raccontava aneddoti ed episodi di quel cane che, dice oggi la giurata di Ballando con le stelle, era l’eroe di Leon, il figlio avuto da Selvaggia Lucarelli con Laerte Pappalardo.

L’annuncio della morte di Godzilla è stato fatto dalla stessa Selvaggia Lucarelli in un commosso post su Instagram. Il Cavalier King faceva parte da tempo della sua famiglia. Leon, il figlio della giornalista e di Laerte Pappalardo, gli era particolarmente affezionato.

Negli ultimi tempi Godzilla aveva avuto problemi di salute. Per qualche tempo i medici veterinari avevano preferito tenerlo ricoverato in una clinica. Ma ogni volta il Cavalier King aveva dimostrato di che pasta era fatto, tornando dalla sua famiglia che lo attendeva sempre a braccia aperte.

Sarai in ogni paperella, pan di stelle, pizza margherita che vedrò e per cui andavi pazzo. Sarai nelle cose che ti piacevano e nelle cose che hai rincorso, nei piccioni, negli uccellini, nelle libellule dell’ultima estate insieme. Sarai nei gatti di casa che ti hanno conosciuto per poco e che guardavi come si guardano i bambini scalmanati, con il muso da anziano paziente e in fondo un po’ divertito.