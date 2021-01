“È sotto ossigeno, sedato. Siamo molto tristi”, la preoccupazione di Selvaggia Lucarelli. Cosa è successo al suo cagnolino

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una spiacevole notizia nelle ultime ore. Il suo cane Godzilla, molto conosciuto sui suoi social, è attualmente ricoverato dal veterinario. La nota giornalista e opinionista italiana ha raccontato di aver deciso di portare il cane ad un controllo, dopo essersi resa conto che non stava bene. Dopo la visita, ha scoperto che ha un’edema polmonare piuttosto serio.

Stamattina il piccolo Godzilla non stava bene, era strano da giorni, l’abbiamo portato dal veterinario. Ha un edema polmonare molto serio, è sotto ossigeno, sedato. Siamo molto tristi. Speriamo di riuscire a riportarlo a casa con noi, anche perché in tempo di Covid non si può far visita neppure ai cani. È un cane meraviglioso, io ho scommesso che ce la farà.

Da molti anni, il dolce amico a quattro zampe, un Cavalier King, riempie la sua vita e quella del suo compagno Lorenzo. Ultimamente, la giornalista ha anche pubblicato uno scatto dei suoi due amori, accoccolati sul divano e ha scherzato sul fatto che Lorenzo Biagiarelli anni fa le aveva chiesto di dare via il cucciolo, poiché lui non amava gli animali. Ma guardarli ora, è tutta un’altra storia.

Anno 2015: ‘Io questo cane non lo voglio, diamolo via. A me non piacciono i cani, non mi sono mai piaciuti. Un cane mi ha morso quando ero piccolo, sono allergico, non mi va di portarlo fuori, odio i cani!’ Anno 2021.

Un post che ha fatto sorridere molte persone, poiché dimostra come un cane possa cambiare la vita, ma che allo stesso tempo ha sollecitato polemiche tra coloro che non hanno apprezzato la frase della Lucarelli.

La preoccupazione di Selvaggia Lucarelli per Godzilla

Sui profili social di Selvaggia sono presenti molti scatti che coinvolgono il bellissimo cagnolino e che dimostrano l’amore dell’opinionista nei suoi confronti. Come lo sarebbe ogni proprietario, la Lucarelli è ora preoccupata per la sua salute e il mondo del web è in attesa di nuovi aggiornamenti, con la speranza che il piccolo Godzilla torni presto a casa.