Questa è la commovente storia di un senzatetto che chiede cibo solo per i propri cani, che ama più di ogni altra cosa al mondo. Sarebbe disposto anche a rimanere lui senza cibo pur di non vedere soffrire la sua famiglia peloso. Una coppia si commuove ascoltando la sua storia e decide di aiutare, in modo tale che possa vivere più facilmente la sua quotidianità.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente thicarli

Thiago Carli e sua moglie Luana insieme ai cani Mel e Logan stavano guidando nella loro città quando sono stati colpiti da un comportamento di un uomo che era un senzatetto. L’uomo aveva una sola richiesta da fare ai passanti: del cibo per i suoi cani.

Thiago Carli e sua moglie Luana sono rimasti alquanto sorpresi sia della richiesta sia dell’atteggiamento dell’uomo incontrato in Avenue Carlos Caldeira Filho, a sud di San Paolo, in Brasile, quando si sono fermati al rosso del semaforo e lui si è gentilmente avvicinato.

Intervistati dal sito web Amo Meu Pet, la coppia ha detto:

Pensavamo che avrebbe chiesto del cibo per lui. Ma no, lui ha chiesto del cibo per i suoi cuccioli. Mi ha chiesto se potessi aiutarlo con un sacchetto di cibo per loro.

Queste le parole di Thiago, che poi ha detto:

Sulla via del ritorno mi sono fermato a Cobasi, sono entrato, gli ho preso un sacco di mangime e sono andato lì. E continuo a farlo.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente thicarli

Senzatetto chiede cibo solo per i propri cani, non vuole che soffrano la fame

La moglie, intanto, in auto ha ripreso tutta la scena, pubblicando poi ad agosto il video sull’account TikTok di Thiago (@thicarli).

Fonte foto da video su TikTok dell’utente thicarli