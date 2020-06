Senzatetto condivide il poco cibo che ha con il cane Senzatetto condivide tutto il suo cibo con il suo cane: una storia commovente

Questa è la storia di un povero senzatetto, che viveva di stanti ma non faceva mai mancare nulla al suo amato amico peloso. L’uomo senza casa condivideva con il suo cane il poco cibo che aveva. Nonostante ne avesse poco anche per se, non si dimenticava mai del suo amico.

La storia di quest’uomo è stata raccontata da una donna che notò la loro situazione e non poté voltarsi dall’altra parte. Angela Paloma vive a Lima, in Perù. Attraverso l’account Facebook di Rescues and Acknowledgements ha condiviso un’esperienza che l’ha toccata da vicino.

Stava tornando a casa dal lavoro quando in strada si è imbattuta in quest’uomo che si trovava fuori da un negozio di polli per ordinare del cibo.

Stava cercando di attirare l’attenzione di qualcuno: l’uomo era un paziente psichiatrico con difficoltà a comunicare e nessuno gli dava retta. Angela si è avvicinata e ha capito che era un uomo senza casa e senza altro aiuto, che forse aveva bisogno di mangiare. E così gli ha preso un quarto di pollo e glielo ha donato.

Non poteva credere però ai suoi occhi: come l’uomo lo ha preso in mano, lo ha subito condiviso con il suo cane. Se poteva mangiare lui, doveva mangiare anche il suo miglior amico peloso.

Hoy me di una espacada para ir a la campaña de esterilización, regresandome a mi trabajo vi esta escena q me rompió el… Gepostet von Angela Paloma am Samstag, 30. Mai 2020

Angela Paloma era rimasta così scioccata e affascinata da quella vicenda, che ha persino offerto all’uomo di sterilizzare a sue spese l’animale, che era una femmina, così da evitare gravidanze e cucciolate che non sarebbero state gestibili in queste condizioni decisamente precarie.

Angela ha sottolineato che nessuno dei presenti si era interessato a quell’uomo in evidente difficoltà e al suo cane. Davvero una cosa triste, tanto che lei si è chiesta come potessero essere tutti così indifferenti.

Il senzatetto non ha nessuno che si occupi di lui, non ha una casa, nemmeno una coperta per coprirsi. E per lui trovare cibo è difficile. Angela chiede che qualcuno li aiuti!