Meena rinuncia al proprio cibo, per nutrire i suoi cani: la vicenda è diventata virale Meena, per nutrire i suoi cani, rinuncia ogni giorno al proprio cibo: molte associazioni hanno deciso di aiutarla

Nelle ultime ore, è venuta fuori la vicenda di una donna, chiamata Meena, dell’India, che per nutrire i suoi cani, rinuncia ogni giorno al suo cibo. È una domestica e non avrebbe mai immaginato di rimanere senza lavoro a causa del Coronavirus.

Prima del lockdown, che è stato imposto quasi ovunque, lei lavorava in un’abitazione e prendeva uno stipendio molto buono. Avendo una grande passione per gli animali, con il passare del tempo ha adottato ben 13 cuccioli.

Prima di questo momento, non aveva mai avuto grandi problematiche economiche.

Con la crisi che l’ha colpita, però, è accaduto l’impensabile. Meena, per riuscire a farli mangiare, è stata costretta a chiedere due mesi di stipendio anticipato ai suoi datori.

questo però, non è stato sufficiente, così ha deciso di ridurre la sua razione di cibo. Invece di mangiare due volte al giorno, mangia una sola volta e preferisce far mangiare i suoi cagnolini, per evitare che soffrano.

La sua vicenda è diventata presto virale e in molti sono rimasti a bocca aperta, dalla sua scelta. Diverse associazioni hanno deciso anche di aiutarla e le hanno mandato del cibo, che potrà usare per i suoi cuccioli e del riso che potrà usare per lei.

In un’intervista, la donna ha dichiarato: “Prima mi capitava spesso di dividere il cibo con i miei cani. Però ora faccio più attenzione, mangio solo una volta al giorno ed il resto lo lascio agli animali!”

Sin da quando era bambina, Meena ha avuto un amore profondo per i cagnolini e con il passare degli anni, ha deciso di adottarne 13 ed in tutto questo tempo non ha avuto problemi, ma con lo scoppio della pandemia, tutto è diventato più complicato, per lei e per moltissime altre persone.

Questa vicenda merita di essere conosciuta, condividete con i vostri amici il gran cuore di questa giovane donna!