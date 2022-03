Impossibile non commuoversi

Quello che ti proponiamo oggi è sicuramente il video più emozionante di sempre. Perché ci dimostra come l’amore e l’amicizia possano essere il tesoro più prezioso da conservare gelosamente e preservare da ogni male. Come ci insegna il ragazzo senzatetto che festeggia il compleanno del suo cane in strada, insieme all’altro amico peloso.

Fonte foto da video su TikTok di utentesconosciuto065

Su TikTok l’utente “utentesconosciuto065” ha pubblicato un filmato davvero commovente. Poche le informazioni al riguardo, ma in questo caso le immagini mostrate valgono più di mille parole. E spiegano alla perfezione il significato delle parole amicizia e amore.

Nel filmato si vede un ragazzo seduto per terra su una scalinata. Accanto a lui due cani, che evidentemente condividono con lui una vita non facile, fatta di poco, forse nemmeno di una casa o di un tetto sopra la testa. Ma ognuno ha la compagnia dell’altro. E questo è più che sufficiente per essere felici.

Il ragazzo ha preparato tutto per festeggiare forse il compleanno di entrambi i cuccioli. Magari è il giorno dell’anniversario in cui si sono incontrati per la prima volta e hanno deciso di proseguire il loro cammino su questa terra insieme.

Non manca nulla. Ci sono i cappellini per festeggiare, che i cagnolini indossano da bravi pelosetti. C’è persino una torta con le candeline, che il giovane accende solo dopo aver cantato la classica canzone di buon compleanno, che non si può non cantare a ogni festa di compleanno che si rispetti.

Fonte foto da video su TikTok di utentesconosciuto065

Senzatetto festeggia il compleanno del cane o di entrambi i cani con cappellini, torta e candeline accese

Il ragazzo finisce persino per emozionarsi. Come si sono emozionati tutti coloro che hanno visto il video sulla piattaforma TikTok.

Fonte foto da video su TikTok di utentesconosciuto065

Speriamo che chi ha realizzato il video o qualcuno che ha incontrato queste tre anime belle possa aver dato una mano a una famiglia felice anche nella povertà, ma che merita almeno una casa.