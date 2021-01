Senzatetto lotta per sopravvivere per strada ma guardate cosa fa per il suo cucciolo, il video

Nonostante non abbia niente nemmeno per se, il senzatetto nutre i cani randagi, arrivando anche a togliersi il pane di bocca, pur di sfamare quelle creature che non hanno una famiglia o una casa. Questa storia che ci arriva da lontano sta facendo il giro del mondo. Perché dimostra che esistono ancora persone dal cuore d’oro.

Fonte YouTube TheIncendiaryFilms

Kamala Lochan Baliarsingh è un uomo di 60 anni che vive per strada. Di solito trova riparo vicino alla stazione ferroviaria di Bhubaneswar in India. Quest’uomo non ha niente: non ha una casa, non ha cibo, non ha un lavoro. Ma si occupa di chi vive in strada come lui.

Kamala Lochan Baliarsingh ogni giorno aiuta i cani randagi che affollano le strade indiane. Da più di 30 anni conduce questa vita di stenti, eppure ha sempre dato una mano a chi come lui era in difficoltà. Nonostante non abbia assolutamente nulla. Ma quel poco che ha lo condivide sempre.

L’uomo ha raccontato di avere un figlio, che però non vede da tempo. Ogni giorno cerca di raccimolare un po’ di soldi per andare avanti raccogliendo bottiglie di plastica. E con quel che ricava si occupa anche dei cani di strada.

Un team di volontari ha deciso di realizzare un video per raccontare la storia Kamala Lochan Baliarsingh, trascorrendo diverse ore con lui per poter condividere quello che fa ogni giorno. Quando loro gli hanno dato dei biscotti, lui li ha subito dati a un cucciolo che conosce bene e che, come lui, non ha una casa.

Fonte YouTube TheIncendiaryFilms

Senzatetto nutre i cani randagi: la più bella storia che leggerete oggi

Ama così tanto gli animali, che spesso sacrifica il suo cibo per dar loro da mangiare.

Fonte Pixabay

Kamala è davvero una brava persona. Condividiamo la sua storia, sperando che qualcuno lo possa aiutare. E possa aiutare tutte le persone di buon cuore come lui che sono costrette a vivere in strada.