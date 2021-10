La crudeltà umana non ha confini. Non prestiamo mai abbastanza attenzione ai drammi degli altri, lasciando soli chi si trova in difficoltà. Soprattutto dopo la perdita dell’unico motivo di conforto nella propria vita. Come nel caso del senzatetto che piange il cane travolto in strada, che non si dà pace perché ha perso il suo unico amico al mondo.

Don Raúl è un uomo che vive per le strade di Morelia, a Michoacán, in Messico, un senzatetto che ogni giorno cercava di sopravvivere facendo i lavoretti che gli capitavano per guadagnare un po’ di soldi. Così avrebbe potuto dar da mangiare al suo miglior amico, un cucciolo dal quale era inseparabile.

Purtroppo, però, un giorno, mentre si trovavano in strada, qualcuno lo ha investito. Nelle immagini si vedeva l’uomo letteralmente disperato, che piangeva da solo in mezzo a una strada perché il suo cucciolo, Solovino, non era più con lui. Aveva intrapreso troppo presto il suo viaggio verso il ponte dell’Arcobaleno.

Solovino è stato investito da un’auto. Alcuni residenti che conoscevano bene la sua storia e quella di Don Raúl, hanno deciso di darne il triste annuncio attraverso Facebook. Facendo anche in modo che all’uomo arrivassero calore e affetto di fronte a quel lutto che per lui rappresentava una gravissima perdita.

L’uomo aveva spesso aiutato alcuni ristoratori della zona per permettere ai clienti di parcheggiare bene e con comodità. Quegli stessi ristoratori dal giorno della morte di Solovino hanno cercato di sensibilizzare tutti per dare un po’ di sollievo a un uomo che in un attimo aveva perso la sua ragione di vita.

Il post con le immagini dei due amici è diventato virale e molti si sono detti vicini all’uomo, conoscendo bene quel dolore senza fine.

