L'attore statunitense Saginaw Grant, originario nativo americano, si è spento all'età di 85 anni per cause naturali

Una carriera e soprattutto una vita piena di esperienze. Il noto attore nativo americano, Saginaw Grant, noto per aver recitato in tantissimi film e serie tv di grande successo, si è spento per sempre all’età di 85 anni. A dare la conferma della sua morte, ci ha pensato il suo ufficio stampa, che ha anche confermato che se ne è andato in pace e senza soffrire.

Saginaw Grant era nato in Oklahoma nel 1936 ed ha vissuto 85 anni di vita pieni, fino allo scorso 27 luglio, quando se ne è andato per sempre.

A divulgare la notizia della sua morte ci ha pensato Lani Carmichael, il suo ufficio stampa. Ha affermato che il noto attore è morto per cause naturali, in completa pace, in una struttura sanitaria privata in cui risiedeva da tempo.

La carriera di Saginaw Grant

Saginaw Grant era un musicista pluripremiato, ballerino Pow Wow, oratore motivazionale e capo ereditario della Nazione Sac e Fox. Legato alla tradizione dei nativi americani, da cui proveniva tutta la sua famiglia, da giovanissimo aveva anche prestato servizio nel corpo dei Marines nella guerra di Corea.

È diventato famoso anche e soprattutto per il suo lavoro da attore. Una miriade di ruoli ricoperti in tanti film e serie tv di successo internazionale.

Nel 1993, ad esempio, era apparso in una puntata di The Young Indiana Jones Chronicles e aveva recitato al fianco del grande Harrison Ford.

Negli ultimi anni, è apparso in alcuni episodi di My Name is Earl, Saving Grace, American Horror Story, Shameless, Community e tanti altri.

Era stato uno dei protagonisti anche in un episodio di Breaking Bad, recitando al fianco di Aaron Paul, Bryan Cranston e Bob Odenkirk. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha fatto preoccupare i tantissimi fan della serie per un malore subito durante le riprese dell’ultima stagione di Better Call Saul.