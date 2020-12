Senzatetto trova un cane e compie un gesto che non passa inosservato

Dona il cibo al cane per non farlo morire di fame

Questa è la bellissima storia di un giovane senzatetto che non ha niente. Ma tutto quello che ha lo offre a chi ne ha bisogno, dimostrando che l’amore si può trovare ovunque. Il ragazzo ha infatti donato il suo cibo al cane, per fare in modo che non morisse di fame. E poco importa se non aveva altro da mangiare per se.

Fonte Pixabay

Siamo nella città di La Victoria, in Venezuela. Qui un giovane senzatetto ha dato una lezione unica al mondo intero. Dimostrando che la generosità è una qualità che rende ogni essere umano unico e speciale. E che un gesto di solidarietà vale più di mille parole.

In città tutti lo conoscono perché ha smesso di mangiare il pranzo che gli avevano appena offerto quando ha visto un cucciolo abbandonato. Il giovane gli ha donato tutto quello che aveva affinché non morisse di fame.

Fonte Facebook Gabriela RedheaPerea

Questa storia ci è stata raccontata sui social da Gabriela Perea, che ha fotografato il giovane. Lo ha visto compiere un gesto unico in strada e ha deciso di condividere quello che aveva fatto con il mondo intero.

La donna ha scritto su Facebook di aver incontrato un giovane senzatetto dal cuore d’oro, con in braccio un cucciolo. La donna chiede anche che qualcuno si possa fare avanti per trovare una casa adottiva.

Fonte Facebook Gabriela RedheaPerea

Il cibo al cane offerto da un ragazzo che non aveva niente ma ha donato tutto

Il ragazzo ha portato il cane nella sua baracca dopo aver salvato il cucciolo che qualcuno aveva abbandonato in strada. Ma non può tenerlo. Riesce a malapena a sopravvivere, come potrebbe prendersi cura di un altro essere vivente.

Per fortuna il post che racconta il suo atto di solidarietà ha generato una gara di gentilezza. E molti oggi aiutano il ragazzo e il suo cane con soldi e cibo. Così non dovranno separarsi.