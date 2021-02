Chi lo ha detto che l’arte la possono fare solo gli umani e ci possono guadagnare solo loro vendendo quadri? Ecco a voi una storia singolare che sta facendo il giro del web. Shiba Inu vende dipinti online e guadagna quasi 15 mila euro dalla vendita dei suoi quadri, che a quanto pare hanno davvero molti estimatori visto il successo.

Fonte Pixabay

Hunter è un cane dolcissimo, uno Shiba Inu di 8 anni che adora vivere con la sua famiglia e adora trascorrere del tempo piacevole insieme a tutti coloro che ama alla follia. Ma Hunter ha anche un’altra grandissima passione c he lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Hunter ha infatti un hobby creativo che non gli ha dato solo fama, ma che gli ha permesso di diventare famoso online e di guadagnare soldi. Lui realizza quadri utilizzando pennello e pittura. Ed è riuscito a venderne 288 online a perfetti sconosciuti da marzo 2017. Arrivando a guadagnare 13mila sterline.

Da quattro anni Hunter dipinge quadri: crea opera d’arte astratte semplicemente utilizzando il pennello con la bocca per depositare la pittura sulla tela. E poi firma ogni sua creazione con una bella zampata.

Denise, la sua mamma umana di 37 anni, elenca tutti i dipinti, li mette in vendita online a un prezzo di circa 50 euro l’uno e poi attende gli acquirenti che arrivano di solito in poco tempo.

Fonte Pixabay

Shiba Inu vende dipinti online e diventa una vera e propria star online

Denise è un’insegnante universitaria di Edmonton, in Canada. Ha raccontato:

Hunter è sempre stato intelligente e curioso; spinge sempre per imparare nuovi trucchi, quindi abbiamo pensato di provare a dipingere. Avevamo bisogno di una nuova grafica per le nostre pareti, quindi ho pensato di lasciare che Hunter ne dipingesse.

Fonte Pixabay

Da allora semplicemente il cane non ha più smesso di dipingere. E a quanto pare ha già tanti fan!