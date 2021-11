I cani sanno attirare l’attenzione sui social come nessun altro influencer al mondo riuscirebbe mai, grazie alla loro capacità di lasciarci ogni volta senza parole, con comportamenti davvero incredibili? Come il cane di razza Shih-tzu che diventa virale su internet per un abbraccio pieno di affetto che ricambia al suo toelettatore che gli fa sempre il bagnetto.

Fonte foto da video su Instagram di celebridadesnews

Il video è stato pubblicato su Instagram di CelebritiesNews. Si vede Leonardo Fernandes, il proprietario di L D Aesthetics Animal, mentre abbraccia e parla con un cucciolo che gli è stato affidato. I proprietari hanno deciso di concedergli una giornata di bellezza.

L’uomo gli parla dolcemente e l’animale risponde piagnucolando e appoggiando dolcemente la testa sulla sua spalla. Una scena dolce e carina per tantissimo affetto che nel video traspare in maniera assolutamente chiara. Ed è per questo che il video ha fatto il giro del mondo.

Si vede che il cane si fida ciecamente dell’uomo e il video è talmente dolce da esserre diventato virale. Ogni volta che metti l’amore in quello che fai, ottieni lo stesso affetto che hai dato, moltiplicato all’ennesima potenza.

L’uomo, che lavora a stretto contatto con gli animali, e dà a ognuno di loro lo stesso identico affetto, per un trrattamento di benessere che comprende anche coccole e tanto amore. E i suoi clienti pelosi non solo lo apprezzano ma lo ricambiano appena possono.

Shih-tzu diventa virale su Internet per una scena ad alto contenuto di amore

Il video ha raggiunto oltre 440.000 visualizzazioni e centinaia di commenti di persone che vorrebbero tanto ricevere da quell’adorabile cagnolino le stesse identiche coccole.

Non sarebbe bello iniziare ogni giornata con tutto questo amore incondizionato che i cani sanno dare?