Si aggrappava a quel vecchio asciugamano per cercare un po’ di caldo, ma stava letteralmente morendo di freddo

La storia di Lincoln non fa altro che dimostrarci ancora una volta quanto possa essere grande la cattiveria di alcune persone. Il cane, un mix di pitbull dal pelo bianco, è stato abbandonato crudelmente in un parcheggio, durante uno dei periodi più freddi dell’anno. Bravata che avrebbe potuto costargli la vita.

Era l’alba di un giorno come un altro di un freddissimo inverno a Branford, nel Connecticut. Quella è l’ora ideale per tutti coloro che amano fare jogging tra le vie ancora deserte della città. Uno di questi sportivi stava facendo la sua corsetta quotidiana quando, passando nei pressi di un parcheggio, ha notato un cagnolone che stava letteralmente morendo di freddo.

L’ho visto in difficoltà e ho deciso di avvicinarmi. Era sdraiato su un vecchio asciugamano con il quale cercava invano di scaldarsi. Era molto magro, sporco e tremava come una foglia. Non potevo rimanere indifferente, così ho deciso di contattare il controllo animali.

Quando sono arrivati sul posto, i volontari del Dan Cosgrove Animal Shelter, sono rimasti sbalorditi dalla tremende condizioni del povero cucciolo. Di solito avevano sempre faticato per catturare un randagio, ma lui non aveva la minima forza di reagire.

Le cure dei volontari e la rinascita di Lincoln

Dopo averlo portato al loro rifugio, i veterinari hanno potuto finalmente visitare quella povera creatura sofferente. Aveva dei segni di congelamento che gli impedivano di muoversi, aveva la rogna e la pelle irritata. Tutti chiari segni del suo triste passato.

Da subito i dottori e i volontari si sono impegnati a dare tutto l’amore e tutte le cure al nuovo amico a quattro zampe, chiamato proprio da loro con il nome Lincoln. Non era affatto facile, viste le terribili condizioni del cane. Ma con dei bagni caldi, cibo nutriente e dosi infinite d’amore, quegli meravigliosi angeli hanno permesso a Lincoln di riacquistare pian piano salute, forza e fiducia negli esseri umani. Tutte sensazioni che probabilmente stava provando per la prima volta in vita sua.

Quando sarà abbastanza forte, hanno assicurato i volontari, faranno di tutto per trovargli una famiglia amorevole ed una casa accogliente. Considerando la sua bellezza e il suo animo dolce, non ci metterà molto per iniziare la sua nuova vita.