Si è spento Aron, il cane eroe che ha scavato tra le macerie durante il terremoto di Amatrice Addio ad Aron, il cane che scavò tra le macerie di Amatrice, si è spento per sempre.

In molti lo ricordano, Aaron era un rottweiler addestrato per cercare le persone scomparse ed era il cane del Presidente dell’Associazione Abruzzo K9. Purtroppo è giunta la triste notizia che questo eroe peloso si è spento per sempre.

Impossibile dimenticare il lavoro che ha fatto, quando l’Italia ne ha avuto più bisogno, durante il terremoto di Amatrice.

Aaron è ricordato anche come quell’eroe a quattro zampe che ha ritrovato nel mese di marzo di 2 anni fa, nel 2018, il corpo senza vita di Alessandro Neri, il ragazzo che è stato assassinato a Pescara. Il ventinovenne era stato ucciso con due colpi di pistola.

A dare la triste notizia della scomparsa di Aaron, è stata la pagina Facebook Abruzzo K9 – ricerca persone scomparse:

“In un periodo terribile, la nostra associazione vive il suo giorno più brutto. È venuto a mancare Arona, il rottweiler del nostro presidente. Aron, il cane che ha reso possibile il nostro sogno. È stato il primo, ha insegnato a tutti i nostri cani e a noi figuranti, ci mancheranno la sua tenacia, la sua forza, la sua tempra, la sua simpatia quando decideva ora io gioco e basta e Francesco diceva che faceva la faccia dello scemo pagliaccio, le passeggiate, le ricerche, i ritrovamenti.

Aaron è anche merito tuo. Grazie per averci regalato momenti indimenticabili e la realizzazione di un sogno che continua. Sei andato via troppo presto e all’improvviso. Buon ponte caro amico”.

Anche il suo papà, perché questo è ciò che era Francesco Sacco per Aaron, lo ha salutato sul proprio profilo Facebook:

“Un amico, un collega, un eroe, un membro della mia famiglia. Vicini fino all’ultimo momento, due cuori che battevano all’unisono, sei zampe per aiutare… Non ho più lacrime. L’ho sempre detto e ne sono convinto tutt’ora, eri la parte migliore di me. Ciao Aron”.

In un successivo post, l’educatore cinofilo ha comunicato che non avrebbe fatto dirette, perché non era in grado di parlare. Ha poi ringraziato le numerose persone che lo hanno sostenuto e che gli hanno mandato messaggi di cordoglio e messaggi amorevoli per il suo amato Aron.