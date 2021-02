Si rifiuta di mangiare, di giocare o di fare qualsiasi altra cosa. Vuole solo stare su quel letto ad aspettarla, ma non sa che non tornerà mai più

La foto di Ken sta commuovendo il popolo del web. Il triste cagnolone si rifiuta di scendere dal letto della sua mamma. Non sa che non tornerà più. Non vuole più correre, non vuole giocare e mangia a malapena. Tutto ciò che desidera, è solo starsene su quel letto dove era abituato a vedere la persona più importante della sua vita.

Credit: Facebook

A raccontare quanto accaduto sul web, è stata la nipote di Enrica Balducci, questo è il nome della defunta. Antonella ha spiegato che Ken era abituato da sempre a vedere arrivare gli operatori sanitari con l’ambulanza, che venivano a prelevare la sua mamma per le medicazioni, per poi riportarla a casa.

Quel giorno però, è accaduto qualcosa di diverso. Quando il cane ha visto i paramedici, ha iniziato ad abbaiare:

Credit: Facebook

Ma una settimana fa ha pianto tanto e ululato altrettanto e abbaiava a quelli del 118. Mai lo aveva fatto. Lui aveva già capito, loro hanno un sesto senso. E continua ad aspettare sul suo letto la sua adorata tata. Che strazio, che dolore. Mi spacca il cuore.

La storia dell’adozione di Ken

Circa setti anni fa, Ken è stato trovato e salvato da una volontaria. La sua vita era in grave pericolo. Arrivato poi a Montecatini, la nipote della signora ha deciso di portarlo a casa e prendersene cura, affinché riuscisse a tornare a vivere come un normale cagnolino. Ed è proprio a casa sua, che ha conosciuto Enrica, colei che è poi diventata la sua unica ragione di vita.

Credit: pixabay.com

Due anni fa, la proprietaria di Ken si è allettata e nonostante le sue condizioni, il cucciolo non l’ha mai abbandonata. Le è rimasto accanto durante i giorni belli e durante i giorni peggiori. È rimasto ad aspettarla nella sua stanza, quando veniva portata via dall’ambulanza. Ora purtroppo non tornerà più e anche se Ken piano piano è tornato a mangiare, come ha detto la nipote della donna defunta, nei suoi occhi c’è e ci sarà sempre un velo di tristezza.