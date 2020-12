Una vicenda davvero incredibile è stata resa pubblica su i social nelle ultime settimane. I volontari hanno deciso di mettere il gatto Quilty in isolamento, poiché riusciva ad aprire tutte le porte ed aiutava a fuggire i suoi fratellini a quattro zampe. L’accaduto è diventato presto virale sul web.

CREDIT: INSTAGRAM

La storia di questo gattino è iniziata molto tempo fa. Una mattina un uomo si è presentato nel rifugio di Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization, dicendo che non voleva più averlo a casa.

Ha raccontato che aveva dei problemi a causa sua. Quilty ogni volta che vede una porta chiusa, non riesce a stare fermo. Deve per forza fare il possibile per aprirla.

L’uomo ha detto che molto spesso ha fatto anche fuggire il loro cane e che per giorni non hanno avuto sue notizie. Non volevano più averlo nella loro abitazione ed è per questo che hanno preso quella decisione drastica.

CREDIT: INSTAGRAM

Quilty si è adattato in fretta nel rifugio. Ha fatto presto amicizia con tutti i suoi fratellini a quattro zampe e sin da subito ha mostrato ai volontari, la sua personalità dolce e vivace.

Anche in quel posto nuovo, non è riuscito a stare fermo ed appena i ragazzi lo hanno chiuso nel suo box, ha iniziato a fare il possibile per aprire la porta. Molto spesso i dipendenti del rifugio, hanno trovato i gattini in giro per tutto il corridoio.

Isolato il piccolo Quilty: il motivo

CREDIT: RUPTLY

Lo ha fatto per diverse volte ed è per questo che i volontari hanno deciso di metterlo in isolamento in una gabbia particolare. Molte persone sul web, quando sono venute a conoscenza dell’accaduto, hanno creato l’hashtag, #FreeQuilty.

Ovviamente i ragazzi non sono riusciti a tenerlo a lungo in quel posto, ma solo per poche ore, poiché il gatto era molto triste. Voleva la compagnia e l’affetto dei suoi amici felini.

CREDIT: INSTAGRAM

Grazie a questa vicenda incredibile, Quilty è diventato molto famoso sul web e tante persone si sono fatte avanti per conoscerlo. I volontari sperano di trovare in fretta la casa perfetta per lui, che abbia tante porte da poter aprire!