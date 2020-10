Questa storia racconta di un meraviglio salvataggio di un gattino. È accaduta diverso tempo fa, ma gesti del genere meritano di essere ricordati e raccontati di nuovo. Ci troviamo a Los Angeles, negli Stati Uniti. Una volontaria stava guidando su un’autostrada trafficata, quando qualcosa ha attirato la sua attenzione…

Stavo guidando in una strada molto trafficata, quando ho visto un palla di pelo rannicchiata. Mi trovavo insieme ai miei colleghi. Non ci è voluto molto per capire che si trattava di un povero gattino abbandonato. In quel preciso momento, riuscivo soltanto ad immaginare una macchina che, non vedendolo, lo investiva. Non potevo restare ferma. Non sarei mai riuscita a continuare la mia giornata, con il pensiero di averlo lasciato lì. Così mi sono fermata.