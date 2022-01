Oggi vi raccontiamo la storia di Simba, un anziano cane che asciuga le lacrime della sua mamma umana, perché ha capito che è arrivato il suo momento.

Negli ultimi 19 anni, Mya Monay Davis e Simba si sono scambiati amore, affetto e lealtà. Hanno trascorso ogni giorno contando sempre l’uno sul supporto dell’altro. Sono inseparabili.

Recentemente, il veterinario ha informato la donna che è quasi arrivato il momento di salutare per sempre il suo amato amico a quattro zampe e mettere fine alle sue sofferenze, causate dall’età avanzata.

Parole che nessun proprietario vorrebbe sentire, ma sappiamo che la vita di un cane non durerà mai quanto la nostra. Dal momento in cui ha appreso la notizia, Mya sta cercando di godersi ogni momento in compagnia di Simba, perché consapevole di quanto sia prezioso e importante. Molte volte però, non riesce a non crollare e scoppia in lacrime.

Il video di Simba

In un video diventato virale sui social network, la donna si mostra mentre piange accanto a Simba. Quando l’anziano cane se ne rende conto, capisce subito che la sua amica umana è triste e decide di confortarla.

Quel giorno mi sono sdraiata accanto a Simba e gli ho iniziato a spiegare tutto. Gli ho detto che si sarebbe addormentato per sempre e poi non sono riuscita a non piangere. Lui mi ha guardata e poi ha iniziato ad asciugarmi la faccia, ad asciugarmi le lacrime. Sentivo come se mi stesse dicendo che sarebbe andato tutto bene.

Non è ancora arrivato il momento di salutare per sempre il cucciolo e la donna continua a godersi ogni singolo momento. Ma è consapevole del fatto che prima o poi la sua situazione arriverà ad un punto critico e dovrà accettare l’eutanasia e salutarlo per sempre.

I nostri amici a quattro zampe riescono a capire quando qualcosa non va e sono in grado di tirarci su e di regalarci delle emozioni che mai dimenticheremo in tutta la vita.