Il destino di alcuni cagnolini innocenti, a volte, li mette davanti a persone meschine che non vogliono loro bene e che li trattano come se fossero spazzatura. Questo è proprio quello che è capitato al piccolo Smokey. I suoi ex proprietari lo hanno picchiato, procurandogli ferite molto gravi, e poi lo hanno gettato nel bel mezzo del nulla, in una remota stradina di campagna, molto lontana dalla civiltà.

Per fortuna, però, a volte il destino è capace anche di cambiare completamente le carte in tavola e battere la morte.

Una squadra di Vigili del Fuoco della compagnia di Wildland, nella Contea di Archuleta in Colorado, stava percorrendo questa stradina di montagna per un intervento. Erano a circa 5 km dalla strada più vicina e mai avrebbero immaginato ciò che stavano per vedere.

D’un tratto, lungo la stradina, hanno visto questa macchia nera immobile in mezzo alla carreggiata. All’inizio l’agente Tobin ed i suoi colleghi pensavano si trattasse di un cadavere procione o di marmotta. Ma quando sono scesi dal mezzo e hanno visto la testa alzarsi, hanno capito che era un cane e che soprattutto era ancora vivo.

Era molto nervoso, quindi per avvicinarci abbiamo dovuto aspettare un po’. Gli abbiamo dato una barretta di muesli da mangiare e dopo aver conquistato la sua fiducia siamo riusciti a prenderlo.

L’adozione di Smokey

Ovviamente i Vigili del Fuoco hanno portato subito il cagnolino dal veterinario, ed è proprio lì che hanno scoperto che il cucciolo aveva quasi tutte le costole spezzate, oltre che una profonda ferita in testa. Ferite provocate, molto probabilmente, dalla persona che lo aveva picchiato prima di abbandonarlo a morire.

Dopo un operazione e delle cure mediche, Tobin e sua moglie, grandi amanti degli animali, si sono offerti di adottare temporaneamente il piccolo Smokey.

Ma dopo alcuni giorni, in cui la coppia ha avuto modo di apprezzare l’animo gentile ed amorevole del cucciolo, hanno deciso che non si sarebbero mai separati da lui.

Ora Smokey vive nella sua nuova casa, con la sua nuova famiglia e sotto la protezione costante del suo nuovo papà che, guarda un po’, è la stessa persona che gli ha letteralmente salvato la vita.