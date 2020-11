Il povero cane randagio malato era in condizioni così pessime da non riuscire a muoversi. Non poteva nemmeno mettersi al riparo dalla pioggia battente. Per fortuna i soccorritori sono arrivati giusto in tempo per poterlo trarre in salvo e dargli finalmente un po’ di meritato riposo e conforto.

Fonte YouTube Animal Aid Unlimited, India

I soccorritori sono stati avvisati da una chiamata, che li informava della presenza di un povero cane randagio che non era in grado di muoversi dal posto in cui si trovava.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il posto indicato, non potevano credere ai loro occhi. Millie, come è stato chiamato il cane, si trovava a bordo strada, sotto una forte pioggia.

Fonte YouTube Animal Aid Unlimited, India

Chissà da quanto tempo Millie aveva trascorso il suo tempo sdraiata sull’erba, sotto un albero le cui foglie non riuscivano a proteggerla dal caldo torrido e dalla pioggia torrenziale. Millie, nonostante la sua situazione disperata, non aveva però perso le speranze. Qualcuno sarebbe arrivato a salvarla.

Fonte YouTube Animal Aid Unlimited, India

Millie aveva lottato a lungo per sopravvivere. Finalmente qualcuno si era accorto di lei. I volontari l’hanno subito portata da un medico veterinario, continuando a coccolarla e a farle sentire quell’affetto che nessuno le aveva mai dato.

Fonte Pixabay

Cane randagio malato, le cure dei volontari per farlo rinascere

The Animal Aid Unlimited India ha raccontato che Millie stava davvero molto male. Tanto da doversi sottoporre a un intervento chirurgico urgente per poter sopravvivere, perché aveva un’infezione nell’utero e uno stato avanzato di piometra.

Fonte YouTube Animal Aid Unlimited, India

Si spera che presto possa rimettersi e tornare a camminare, a vivere, a giocare. E che possa presto trovare una casa amorevole e calda e una famiglia per sempre che si possa prendere cura di lei. Diamole una seconda possibilità, se la merita.