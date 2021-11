Un vero e proprio angolo di relax per i pelosetti

Come trasformare una camera da letto in un soggiorno per i cani di casa, dove i pelosetti possono godersi il relax, giocare insieme, intrattenersi durante la giornata? Su TikTok un ragazzo ha deciso di raccontare come ha realizzato un angolo domestico dedicato solo ai suoi cuccioli. Che sembrano apprezzare particolarmente la sua idea.

Fonte foto da TikTok di worldsbestdogd

Peaches, Challah e Mitzi sono davvero fortunati. In casa hanno un sacco di spazio dove giocare e correre. E un papà che li ama così tanto da aver deciso di realizzare per loro una stanza che è diventato il loro angolo preferito, dove riposare, rilassarsi, divertirsi, stare insieme.

Ben Mazer non era felice quando doveva uscire di casa per andare al lavoro. Perché sapeva che doveva lasciare Peaches, Challah e Mitzi da soli. Aveva paura che si facessero male o andassero dove non dovevano, così ha trasformato la stanza degli ospiti nel loro soggiorno personale.

Volevo creare uno spazio in cui sarebbero stati a loro agio a stare mentre sono via.

Queste le parole del ragazzo a The Dodo, che all’inizio aveva un piano semplice. Una stanza con divani, quadri, piante. Ma man mano che la stanza prendeva forma, il ragazzo si è fatto prendere un po’ la mano. E il risultato è semplicemente sorprendente, come dimostra il video che ha pubblicato su TikTok per raccontare la sua idea.

Fonte foto da TikTok di worldsbestdogd

Il soggiorno per i cani che è venuto fuori è semplicemente un capolavoro

La stanza ora ha persino un acquario, un televisore, un caminetto, scaffali con i libri, tavolini, cuscini, un lampadario. Tutto per il benessere dei suoi tre cuccioli quando lui è via per qualche ora.

Fonte foto da TikTok di worldsbestdogd

Tutti su TikTok pensano che Peaches, Challah e Mitzi sono cani fortunati. La loro stanza personale cambia di continuo ed è il regalo d’amore del loro papà umano.