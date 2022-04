Soldi al cane perché smetta di abbaiare: funzionerà?

Tu daresti mai un po’ di soldi al tuo cane? Questo proprietario non ne poteva più perché il cucciolo non smetteva di abbaiare. E così, in un video pubblicato poi sul suo account di TikTok, che è diventato virale in pochissimo tempo, ha raccontato quello che è successo quel giorno. Avrà poi funzionato o meno questo approccio decisamente materiale?

Dipper è un pastore australiano di 6 mesi. I suoi proprietari ben presto hanno scoperto che il cane è testardo come nessun altro cane al mondo.

In genere è educato per un pastore australiano, ma ha uno spirito davvero avventuroso e può essere super sfacciato quando vuole.

Queste le parole di Jamie Fenn, mamma umana di Dipper, in un’intervista con il sito web di The Dodo.

Una notte, dopo una lunga giornata di lavoro, giochi e passeggiate, i genitori umani di Dipper volevano andare a dormire. Ma il cane non era d’accordo, perché aveva ancora molte energie che voleva spendere. E così ha iniziato ad abbaiare senza fine.

Stava abbaiando perché stavamo iniziando a rallentare durante la notte e ha deciso di avere piani diversi.

Ed è in quel momento che il tutor di Dipper, Atwood Cohoon Gallego, ha deciso di risolvere a modo suo la situazione.

Proprietario dà i soldi al suo cane per farlo smettere di abbaiare

Atwood Cohoon Gallego ha pensato di allungare cinque dollari a Dipper nella speranza che avrebbe smesso di abbaiare. All’inizio, sorpreso per quel diversivo, ha funzionato.

Peccato che poi il pastore australiano voleva tenersi tutti i soldi per sè. Chissà quanti bei giochi poteva comprarsi! Peccato che poi se li siano ripresi!