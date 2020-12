“Sono rientrata a casa e ho trovato il mio cane nascosto sotto alla scrivania, non smetteva di abbaiare. Non riuscivo a capire, finché non mi sono abbassata e non mi sono avvicinata…”

Ogni volta che Caitlyn Radel tornava a casa dopo il suo lavoro in negozio, il suo cane Willow era sempre lì ad accoglierla felice. Un giorno però, la donna si rese conto se qualcosa non andava. Varcata la soglia di casa, non ha trovato la coda scodinzolante del suo amico a quattro zampe. Soltanto dopo averlo cercato in tutte le stanze, si è resa conto che si era infilato sotto la scrivania del suo ufficio.

Fonte: Caitlyn Radel-Paaby / The Dodo

Gli ho chiesto cosa stava facendo e gli ho ordinato di uscire da sotto la scrivania. Ma si comportava in modo strano, si rifiutava di muoversi e continua ad abbaiare. Io non riuscivo a capire.

Fonte: Caitlyn Radel-Paaby / The Dodo

Alla fine Caitlyn si è abbassata e si è avvicinata il più possibile al cucciolo. È stato proprio in quel preciso momento che si è resa conto che il muro era bollente. Nella presa elettrica sotto la scrivania c’era stato un cortocircuito e aveva iniziato a scintillare. Willow aveva percepito il pericolo e stava cercando di avvisare la sua mamma.

La famiglia salva grazie all’istinto di Willow

Fonte: Caitlyn Radel-Paaby / The Dodo

Grazie allo strano comportamento del cane, la sua proprietaria è riuscita ad accorgersi del pericolo e ad allarmare i Vigili del Fuoco. Al loro arrivo, gli uomini dei pompieri sono riusciti a spegnere lo scarico delle scintille ed hanno informato la famiglia che, se non se ne fossero accorti, durante la notte la casa sarebbe sicuramente andata in fiamme.

Dopo quanto accaduto, Caitlyn ha voluto raccontare la vicenda sui social network. Migliaia di persone hanno acclamato Willow come l’eroe che ha salvato la vita alla sua famiglia. Se non si fosse reso conto di ciò che stava accadendo e se non avesse trovato il modo di attirare l’attenzione della sua mamma, sarebbe accaduta una vera e propria tragedia.

Credit video: Vines Motion – YouTube

Non è la prima volta che sentiamo il racconto di un cane che è riuscito a salvare la vita delle persone, grazie al suo istinto. Gli amici a quattro zampe riescono a percepire i pericoli prima che accadano. Incendi terremoti e catastrofi. Tutti i proprietari dovrebbero sempre fidarsi di loro.