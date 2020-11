Questa è la storia dell’eroico salvataggio da parte dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per aiutare un povero cane in difficoltà. Il cucciolo intrappolato tra le rocce non riusciva a tornare dalla famiglia e per 5 giorni è rimasto in un luogo non sicuro per lui. Fino a quando non sono arrivati i soccorsi.

Siamo in una valle del Bairro Bandeirantes, in Brasile. Venerdì 9 ottobre Theo stava giocando vicino all’Itambè, una formazione rocciosa molto conosciuta, che si trova vicino alla fine della zona di Rua João Florêncio de Carvalho.

Theo stava giocando con un altro cucciolo della famiglia, quando all’improvviso è caduto da un’altezza di 50 metri. I suoi amici umani hanno subito chiamato le squadre di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno iniziato la ricerca nella zona dove per l’ultima volta Theo era stato avvistato. Non si sono risparmiati e hanno fatto tutto quello che era in loro potere per poter aiutare la famiglia, che era letteralmente disperata.

I pompieri in corda doppia hanno raggiunto non facilmente il punto in cui si trovava il cane. Ma lui era spaventato e quando li ha visti, ha deciso di andare ancora più in giù, per nascondersi. Una missione non facile. Ci sono voluti cinque giorni per permettere a Theo di riabbracciare la sua famiglia. I pompieri non hanno mai perso le speranze di aiutare il povero cucciolo.

Fonte Pixabay

Cucciolo intrappolato tra le rocce, il video

Quando i vigili del fuoco hanno raggiunto Theo, il cane mostrava evidenti segni di stanchezza e disidratazione. Ma era vivo e i pompieri lo hanno preso in braccio, consolandolo e coccolandolo, per portarlo finalmente al sicuro.

Fonte YouTube sempre com laryane

I pompieri erano entusiasti per aver aiutato Theo. E lo erano ancora di più quando hanno visto la gioia dipinta sul volto dei suoi amici umani.