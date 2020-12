Spaventata e affamata, la mamma ha nascosto i suoi piccoli in un pozzo allagato nei pressi del parcheggio di un supermercato

La mamma nasconde i gattini per poterli trarre in salvo

La povera mamma nasconde i gattini nati da poco in un angolo di un parcheggio di un centro commerciale. È sola, è affamata, è impaurita. Ma il suo istinto materno la spinge a compiere atti di coraggio nel tentativo di dare una mano ai suoi figli. Fino a quando qualcuno non si accorge di loro. E li porta al sicuro.

Fonte YouTube Paw Mane Fin

La povera mamma gatto non aveva avuto una vita facile. Con tutta probabilità aveva partorito da sola i suoi piccolini. E sempre da sola cercava in tutti i modi di tenerli lontani dai pericoli della strada.

Morivano tutti di fame ed erano soli al mondo. Ma la mamma gatta ha fatto di tutto per proteggerli, nascondendoli nell’angolo di un parcheggio Walmart. Fino a quando qualcuno non è arrivato per salvarli.

Fonte YouTube Paw Mane Fin

L’utente di Reddit Leyley904 ha raccontato del fortuito incontro che l’ha portata a trovare i gatti e a portarli in salvo. Prima ha dovuto conquistare la fiducia dei gattini, per poter conquistare poi la fiducia della mamma. Che ovviamente era molto diffidente.

Quando tutto è andato secondo i piani, questa persona di buon cuore ha portato mamma e cuccioli in un posto sicuro. Così da garantire loro tutta quella tranquillità che in precedenza non avevano mai avuto.

Fonte Pibabay

Mamma nasconde i suoi gattini, fino a quando qualcuno non interviene per salvarla

In un video che è stato pubblicato sui social network, si vede la mamma giustamente diffidente. Che però pian piano apre il suo cuore a quella persona che li ha salvati tutti.

LeyLey arrivata a casa ha dato i nomi ai cuccioli, sfruttando la saga di Iron Man: Stark, Rhodey, Jarvis, Pepper e Happy. E sono diventati i The Iron Man Kittens.

Fonte YouTube Paw Mane Fin

Una bella storia a lieto fine!