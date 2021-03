Il protagonista della storia di oggi, è un piccolissimo scoiattolo di nome Steve. L’animaletto è vivo grazie ad una meravigliosa donna di nome Jessica.

Credit: The Dodo / YouTube

Era un normalissimo giorno, quando Jessica si era recata a riprendere suo figlio all’asilo. Lungo il tragitto verso casa, qualcosa a terra ha attirato la sua attenzione. Una minuscola macchia rosa, debole e infreddolita.

Ho capito che era un cucciolo di scoiattolo appena nato. Respirava ancora e lasciarlo lì, avrebbe voluto dire condannarlo a morte certa.

Così Jessica ha raccolto quella piccola creaturina e l’ha portata a casa con se. Una volta raggiunta l’abitazione, si è subito occupata del piccolo scoiattolo. Ha cercato di scaldarlo e fornirgli fonti di calore. Poi, ha cercato di nutrirlo, dandogli del latte con una siringa.

La donna sapeva che probabilmente i suoi sforzi non sarebbero stati ripagati, ma ha voluto provarci. Non poteva vivere con un tale senso di colpa.

Lo scoiattolo Steve inizia a crescere

Ogni paura è scomparsa, quando Jessica si è resa conto che Steve stava davvero crescendo. Gli aveva salvato la vita!

Credit: The Dodo / YouTube

Sono diventata una mamma scoiattolo a tempo pieno e ho fatto del mio meglio per insegnare a Steve a vivere all’aria aperta. Quello era il suo posto.

Un giorno, il piccolo animaletto ha lasciato l’amorevole dimora ed è scomparso nel nulla.

Credit: The Dodo / YouTube

Ho pianto molto dopo la separazione, ma poi ho realizzato che era giusto così. Aveva trovato il suo posto nel mondo e la sua indipendenza. Ero orgogliosa di lui e anche di me stessa.

Un giorno, quando meno se lo aspettava, Steve è tornato a farle visita ed è rimasto a guardarla sulla veranda, come se avesse voluto dirle grazie un’ultima volta. La storia di questo piccolo scoiattolo ha fatto il giro del mondo in poco tempo. E c’è ancora chi continua a dire che gli animali non sono in grado di provare sentimenti o non sono intelligenti! Il bene non si dimentica mai!