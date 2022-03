Lilian è una donna che ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Di conseguenza quando ha trovato il piccolo Sterling nel rifugio della sua città, si è presto innamorata di lui. Infatti ha deciso di portarlo a casa con sé ed era molto felice di questa decisione.

I due in pochissimo tempo hanno instaurato un bellissimo legame. Il cucciolo era vivace e socievole. Amava le mille avventure con la sua amica umana.

Tuttavia, circa 3 anni fa, il veterinario ha fatto una triste scoperta. La donna ha notato che il cane aveva dei comportamenti strani, per questo lo ha portato subito nella clinica della sua città.

Lo hanno sottoposto a tutti i controlli del caso e, alla fine, è emerso la terribile diagnosi. Il piccolo Sterling aveva un Glaucoma e per provare a salvargli la vista, l’unica cosa che potevano fare era sottoporlo ad un delicato intervento.

Il medico ha provato a fare il possibile, ma l’operazione non si è conclusa nel migliore dei modi. Il cane è diventato cieco e in breve tempo, è caduto anche in depressione. Non voleva più fare nulla e passava tutto il tempo nella sua cuccia.

L’arrivo di Walker nella vita del piccolo Sterling

Lilian era davvero spaventata, voleva aiutarlo e sui social ha letto un appello per l’adozione di un cane. Walker. Aveva 10 anni ed era un cagnolino molto dolce. Voleva provare a farli incontrare e con stupore di tutti, è accaduto qualcosa di magico.

L’anziano cane sin da subito ha capito le difficoltà del suo nuovo fratellino a quattro zampe ed ora è diventato la sua guida. Non lo lascia mai solo e fa di tutto per farlo stare bene.

Lilian e i suoi cani sono tornati alle loro mille avventure e l’amica umana è molto felice di condividerle sui social. È stata proprio lei a voler raccontare la sua storia sul web, perché crede che sia fondamentale far capire a tutti l’importanza del loro legame.

Sterling e Walker amano passare il loro tempo insieme e in tanti si sono complimentati con la donna per quello che ha fatto. Il suo cucciolo è riuscito a superare quel momento difficile, grazie al suo nuovo amico.