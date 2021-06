I nostri amici a quattro zampe sono in grado di provare le stesse identiche emozioni che proviamo noi umani. Provano l’amore, la paura, la gioia e anche l’entusiasmo. La prova vivente di tutto ciò è il meraviglioso Stevie, un cagnolino cieco che si emoziona quando vede per la prima volta in vita sua un letto morbido, caldo ed accogliente.

Purtroppo la vita di Stevie è stata tutt’altro che facile e felice. Le persone che avrebbero dovuto amarlo, proteggerlo e tenerlo al sicuro, lo hanno invece maltrattato per tantissimi anni.

Lui viveva in una casa nel South Carolina. I suoi ex proprietari lo tenevano incatenato in giardino e non si curavano affatto della sua infinita tristezza o delle sue condizioni di salute.

Grazie ad una chiamata da parte di anonimi, i volontari del Lancaster County SPCA sono venuti a conoscenza della sua storia e hanno fatto di tutto per portarlo in salvo.

Purtroppo il cagnolino stava molto male. Era completamente cieco, pieno di pulci e parassiti ed era in parte glabro. Necessitava di cure ed attenzioni molto particolari. A prendersi carico di tutto ciò, dopo aver conosciuto la sua storia per filo e per segno, sono stati i soccorritori della Diamonds in The Ruff di New York.

La rinascita di Stevie

I volontari hanno capito fin da subito le esigenze particolari di quel meraviglioso cucciolo. Non poteva restare in un rifugio insieme a tantissimi altri cani, così è stato affidato ad una famiglia adottiva temporanea che potesse occuparsi di lui 24 ore al giorno.

Col passare dei giorni e delle settimane, a parte la vista, guarirono tutte le sue ferite. Non si poteva però dire lo stesso per quanto riguardava i suoi traumi emotivi. Il suo passato lo aveva segnato troppo e si vedeva chiaramente.

Grazie all’amore incondizionato e alle continue attenzioni della sua famiglia adottiva, però, pian piano Stevie ha riacquistato fiducia nel genere umano.

Ha iniziato a conoscere la sua casa e ha imparato a muoversi con disinvoltura in quelli che stavano diventando a tutti gli effetti i suoi spazi, anche se non vedeva nulla.

Molto esilarante ed emozionante è il video che ritrae Stevie mentre sale per la prima volta in vita sua su un letto per cani morbido e pulito. Si vede il cagnolino felice come non mai, mentre saltella su quello che sarà il suo nuovo meraviglioso giaciglio per i suoi riposini.

Se il video e la storia di Stevie vi sono piaciuti, condivideteli con i vostri amici!