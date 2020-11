Una commovente storia è stata resa nota poche settimane fa, la protagonista è una dolce cagnolina chiamata Princess. Dopo diverso tempo nel rifugio ha avuto il lieto fine che tanto desiderava. Ora sta bene, è circondata dall’amore e sta superando tutti i traumi passati.

CREDIT: TWITTER

Un gruppo di volontari stavano perlustrando le strade della Florida. Quando all’improvviso hanno visto la dolce cucciola, sdraiata vicino ad una panchina.

Si sono avvicinati per capire meglio la sua situazione e sin da subito, hanno capito che era una randagia. Nessuno si era mai preso cura di lei o aveva fatto qualcosa per mettere fine alle sue sofferenze.

I suoi occhi erano tristi e spenti. In più, si vedeva che aveva bisogno di cure. Era molto magra e la sua pelliccia era rovinata. A causa di ciò che aveva passato nella sua vita, non si fidava affatto degli esseri umani.

CREDIT: TWITTER

Infatti i volontari per riuscire a prenderla, hanno dovuto lavorare per diverse ore. Princess se ne stava seduta nel suo angolo e nonostante i ragazzi le donavano del cibo, lei non voleva accettarlo.

Dopo diversi tentativi sono riusciti a prenderla. Quando il medico l’ha sottoposta ad un’accurata visita, ha scoperto che era affetta da filaria e che per aiutarla a riprendersi, non sarebbe stato semplice. Aveva bisogno di diverse cure e trattamenti.

Il lieto fine di Princess

CREDIT: STORIES OF ANIMALS

Stare nel rifugio per la cucciola era difficile, non sopportava la confusione e per cercare di proteggersi da tutti i pericoli, si nascondeva sotto il suo letto. Non voleva mostrare a nessuno la sua personalità e non riusciva proprio ad aprirsi.

Un giorno però, è accaduto qualcosa di incredibile. Due volontari hanno deciso di farla uscire per una passeggiata. Mentre stavano camminando hanno visto un uomo, che si è subito interessato al cane ed ha chiesto molte informazioni.

CREDIT: TWITTER

La mattina seguente quest’ultimo, è tornato nel rifugio con tutta la sua famiglia e dopo aver fatto tutti i controlli necessari, ha deciso di adottare Princess. Ora anche questa piccola a quattro zampe, ha avuto il lieto fine che tanto desiderava. Nella nuova casa ha già trovato un altro posto dove potersi rifugiare.