Il supermercato che offre un carrello adattato per gli animali domestici, per ospitarli comodamente e in tutta sicurezza mentre i proprietari fanno la spesa, ha reso felici moltissimi clienti. Così i cani non devono più rimanere a casa o, peggio, fuori o in automobile mentre le loro famiglie fanno rifornimento in negozio.

Fonte foto da Facebook di Tania Furtado

Il supermercato in questione si trova a Passo de Torres, un comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina, parte della mesoregione del Sul Catarinense e della microregione di Araranguá. Un piccolo paese di 9mila abitanti che sui social oggi è molto famoso.

Il supermercato Baggio ha deciso di consentire ai proprietari di animali di fare la spesa portando con loro i pets. L’idea è stata quella di creare una cuccia temporanea per gli animali accanto al carrello, mentre le famiglie fanno la spesa.

I cani possono stare dentro questa cuccia, per vivere la spesa in tutta tranquillità e non disturbarer nessuno. Sul gruppo Facebook “Passo de Torres-SC ‘Un luogo appassionato’”, Tania Furrtado ha pubblicato alcuni scatti il 14 gennaio scorso.

Congratulazioni al Supermercato Baggio, al Passo de Torres, per l’iniziativa di mettere questo tipo di carrello della spesa, dove possiamo portare il nostro animale domestico, Mel, a fare la spesa, senza arrecare alcun disagio.

Fonte foto da Facebook di Tania Furtado

Supermercato offre carrello adattato per gli animali domestici: le foto

La donna suggerisce che iniziative come quella presa dal supermercato potrebbero essere copiate anche in altri punti vendita. Ed è proprio vero: nelle foto, diventate virali online, si vedono il suo cane Mel e il suo fidanzato Antonio Dufech che lo testano.

Fonte foto da Facebook di Tania Furtado

La pubblicazione su Facebook, ovviamente, è diventata ben presto virale, con migliaia di Mi piace e di condivisione e anche centinaia di commenti. C’è chi è critico, ma la maggior parte degli utenti ha accolto con entusiasmo l’idea.